金門白色恐怖受難者楊錦章 46年後重返案發地

白色恐怖受難者楊錦章46年前就讀金門高中時，教室牆壁被寫上「共產主義萬歲」，楊錦章遭逼供，被判感化教育；今天重返校園，他說：「這一步很掙扎，但我這輩子應該沒有遺憾了」。

根據金門防衛指揮部判決，1978年1月31日，楊錦章在金門高中教室牆壁上寫「共產主義萬歲，台灣人民如牲畜」簡體字，法官以楊錦章自白書，及筆跡與反動文字極相似等理由，判處1年感化教育。楊錦章今天應金門高中老師劉雋迪邀請，重返校園分享這段歷程。

楊錦章說，他不會寫簡體字，當時也不知道為什麼被更換教室，所以本來上課地點不在案發教室，因此調查局人員要求學生留下筆跡時並不以為意；但過了快5個月後，「考完畢業考被叫到校長室，接著調查人員就把我帶走」。

楊錦章表示，一開始他否認是他寫那些文字，之後因為被恐嚇自己與家人可能會出事，所以按照調查員指示寫下自白書，本以為頂多受到校規處罰，沒想到被判1年感化教育。

楊錦章說，獲釋後曾到馬祖當兵，接著到台灣念書、教書，很長一段時間沒回到金門，約5年前到金門大學任教，但始終沒有踏進高中母校，今天應邀返校分享，他說：「這一步很掙扎，但我這輩子應該沒有遺憾了。」

楊錦章指出，雖然當時的判決已經撤銷，也頒了名譽回復證書，但他說：「很討厭朋友問我為什麼被抓，因為我也不知道。」楊錦章認為，政府不能只透過包裹式通過讓受難者獲得平反，應該透過正式的法庭去說清楚當時錯誤。

此次邀請楊錦章返校分享的教師劉雋迪向檔案局申請此案卷宗，劉雋迪說，已經收到當時訊問筆錄、筆跡鑑定報告等檔案，將提供給楊錦章。

劉雋迪表示，白色恐怖相關討論在台灣很多，金門則較少人討論，感謝楊錦章願意返校與學弟妹分享，近年檔案局公開很多戒嚴時期資料，希望透過這次分享，除讓學生能理解白色恐怖對人民的壓迫，也盼讓金門過去的案件被更多人看見。