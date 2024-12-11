快訊

蘋果突推iOS 18.2！Siri整合ChatGPT不再笨笨的 Apple Intelligence新功能一次看

專訪／敖犬禮金包3600引爆全網討論 阿緯：未遵守承諾

連江縣政府2025年日曆 民眾躍上頁面當主角

中央社／ 連江縣11日電

連江縣政府自本週起發送2025年日曆，新日曆選用超過300張照片，並回顧整年度縣內活動，讓縣民有機會登上日曆成為「一日主角」。

連江縣政府行政處長陳明傑今天接受中央社記者訪問指出，縣府日曆慣例以縣民照片為主題，持續至今約20年，本週陸續透過村長發送各家戶及旅台同鄉會。實際印製數量不對外公開，但頗受民眾尤其是旅台鄉親歡迎，近年多供不應求。

陳明傑說，日曆每頁均選用1張由馬祖日報社提供的照片，主要以縣內活動、外賓訪問、地方民俗風情等為主，例如元旦為升旗典禮照片，6月下旬是各校畢業典禮，讓民眾透過撕日曆迎接新的一天同時，也能回顧去年此時縣內發生的大小事。

至於選擇照片標準，陳明傑表示，因曾接獲民眾反映，因此在選照上「盡量減少縣長出現比例」，且針對活動相對較少的莒光、東引鄉增加照片張數，目標讓每名縣民翻閱時就算不能看到自己，也一定能發現認識的親友，凝聚對縣內的認同。

陳明傑透露，他的親戚曾經在縣府日曆上看到縣長前往家中祝壽的照片，竟裁剪後裱框，再寄給他的家人，讓他感動不已，這就是日曆引發的正向循環。

由於時代改變，紙本日曆逐漸淡出民眾生活，陳明傑坦言，印製日曆傳統會再持續幾年不得而知，但發送過程中，許多長輩向縣府反映仍習慣每天撕1頁的感覺，甚至不希望改成月曆或桌曆，成為他們持續製作的最大動力。

馬祖

延伸閱讀

苗縣2025客語日曆紙本、數位齊發 掃碼可聽發音

花蓮市建國路將施工改善人行道 工期預計8個月

南北竿海運11日恢復正常 鴻宇海運新申請6航班

南北竿海運2業者退出 連江縣逾半數航班暫無人接手

相關新聞

古寧頭戰役據點「嚨口堡」恐拆除 金門縣府承諾研議保護

金門縣金寧鄉嚨口村的「嚨口堡」，又稱103據點，是1949年古寧頭戰役中發揮關鍵作用的防禦工事，也是這場戰役的第一戰。金...

高雄街道廣告招牌雜亂 議員籲「京都做法」畫設示範區

高雄市各街道的廣告招牌雜亂，工務局過去曾補助不少道路整合招牌，但近10年已無任何補助案，許多招牌顏色、尺寸不一，市府近3...

金門跨年晚會卡司揭曉橫跨3代藝人 要讓民眾嗨翻天

2025年金門跨年晚會卡司曝光了！金門縣文化局今天辦跨年晚會記者會，宣布跨年晚會「樂福金門閃耀迎新」的全明星卡司和在地表...

高屏2快通過環評 周春米：盼優先施作屏東端

環境部今天召開「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」環境影響評估審查委員會，決議通過。屏東縣長周春米表示，希望建設計畫儘速...

農業部專家團隊蒞金門拜會縣長陳福海 研商紅火蟻防治策略

為協助金門防治紅火蟻，農業部動植物防疫檢疫署長邱垂章、副署長杜麗華及國家紅火蟻防治中心執行長林宗岐、組長賴鴻寬等專家，今...

影／跟進台中蓋大巨蛋？ 高雄市長陳其邁：生蛋容易養蛋難

台中市長盧秀燕鬆口證實要蓋一座超級大巨蛋，可容納3、4萬人，地點已在最後評估階段，預計2年內公布地點。相較於台中已著手規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。