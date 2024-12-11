高屏2快通過環評 周春米：盼優先施作屏東端

環境部今天召開「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」環境影響評估審查委員會，決議通過。屏東縣長周春米表示，希望建設計畫儘速核定，並優先從屏東端施作。

屏東縣政府新聞稿表示，依據交通部規劃，高屏2快起點自高雄市左營區台1線與高鐵路東側，路線橫跨國道1號、國道10號、省道及市區道路，進入屏東縣後終點銜接國道3號，全長22.6公里。

周春米表示，感謝環境部及審查委員支持，希望建設計畫儘速核定，並優先從屏東端施作，讓高屏2快早日完成，促進產業帶動地方發展，符合屏東鄉親期盼。

縣府指出，高屏2快未來完工後可大幅縮短屏東至高雄行車時間，且屏東作為南台灣S科技廊帶一員，高屏2快更可提供屏東科學園區對外便捷交通運輸，提升屏東科技產業對外競爭力。

屏東縣政府爭取重大交通建設，規劃「一捷、二鐵、三快速」，串聯區域內各鐵公路交通網為目標，其中快速道路部分，屏北「國10里港交流道至新威大橋新闢道路工程」已於去年12月動土施工，預計民國116年完工；另外，屏南快速公路正辦理綜合規劃作業，再加上現屏中地區的高屏2快環評大會通過，北中南路網逐漸成形。