農業部專家團隊蒞金門拜會縣長陳福海 研商紅火蟻防治策略

為協助金門防治紅火蟻，農業部動植物防疫檢疫署長邱垂章、副署長杜麗華及國家紅火蟻防治中心執行長林宗岐、組長賴鴻寬等專家，今天赴金門視察並與縣長陳福海及縣府團隊晤談，針對紅火蟻防治進展進行深入交流，並分享各縣市的成功經驗，強調中央與地方協作推動防治工作的重要性。陳福海感謝中央看到地方問題，盼能編列預算協助處理。

邱垂章指出，紅火蟻的防治需要以「面的策略」為主，而非局部投藥，他提到，過去單點施藥的方式效果有限，無法從根本上控制紅火蟻的擴散。他建議金門以烈嶼為示範區，進行分區分階段的防治工作，採用無人機技術進行大範圍餌劑撒布，並結合數據監測，期望通過3次投藥後可見顯著成效。如果試驗成功，將逐步推廣至其他鄉鎮。

陳福海感謝農業部對地方防治工作的重視，並表示金門面臨的外來物種入侵問題愈加嚴峻，紅火蟻的擴散已對農業、生態與居民生活造成威脅。他強調，雖然縣府已投入大量資源防治，但仍面臨防治成效不顯著的挑戰，陳呼籲中央能夠提供更多經費支持與專業技術，協助金門加強防治工作，並強化對離島的資源支持。

除了紅火蟻，陳福海也提到，金門的藍孔雀、互花米草等外來物種問題同樣需要關注，他建議，應藉由中央與地方合作，規劃生態旅遊等相關項目，將藍孔雀融入觀光元素中，既能減少對農業的干擾，也能促進金門的觀光發展。

邱垂章強調，紅火蟻防治的科學化與數據支持非常重要，他提到，過去的防治方式未能全面覆蓋，需要通過分區域、分階段的投藥策略來提高防治效率。金門大學也將協助進行數據統計與分析，通過監測數據確保防治效果的持續性，並為未來的策略調整提供依據。