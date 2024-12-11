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金門翁氏宗祠慶奠安 頒發21萬獎助學金勉勵族內學子

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門盤山村頂堡東翁氏宗祠近日舉行重建暨奠安活動，「金門翁氏文明家族聯誼會」特別組團返鄉祝賀。圖／讀者提供
金門盤山村頂堡東翁氏宗祠近日舉行重建暨奠安活動，「金門翁氏文明家族聯誼會」特別組團返鄉祝賀。圖／讀者提供

金門盤山村頂堡東翁氏宗祠近日舉行重建暨奠安活動，吸引許多宗族成員從兩岸三地返鄉參與，為了慶祝此次盛事並鼓勵宗族優秀子弟，「金門翁氏文明家族聯誼會」特別組團返鄉祝賀，並由會長翁明壽博士頒發總額新台幣21萬元的獎助學金，給族內的績優大學學子，每名獲贈1萬元，深受宗族鄰里的肯定。

據了解，金門翁氏文明家族聯誼會由已故翁文進老先生的後裔所組成，包括9位明字輩兄弟姊妹及其繁衍後代近50人，公推已退休數年的國立東華大學教授翁明壽博士擔任會長，並捐款成立家族公益基金，此次為共襄宗祠奠安盛舉，決定提撥部分金額返鄉頒發獎助學金，以添活動光彩並勉勵優秀子弟努力向學。

翁明壽表示，希望透過獎助學金傳承家族重視教育的精神，鼓勵後輩努力向學，為家族爭光。

翁明壽於民國59年自金寧國中畢業之後，即負笈遠赴台灣求學，一路從國立師大附中、清華大學及至美國威斯康辛州馬凱大學獲得材料科學博士學位，工作數年後旋即於民國86年受聘返回國立東華大學任教，並創立材料科學研究所、歷任所長、理工學院院長及副校長等職務後退休。

翁明壽的弟弟是前行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志，也是宗祠重建暨奠安委員會的榮譽主任委員，他表示，在旅居國外的大哥翁明灶倡導之下，家族成員踴躍捐款贊助宗祠重建經費合計逾百萬餘元，此次宗祠奠安能夠為已故父母晉主入祠，全體家族成員都感到非常欣慰，他們兄弟雖然沒有依照慣例晉匾，改以獎助學金的方式回饋宗族，意義更加深遠。

翁明志表示，宗祠不僅是家族祭祖的重要場所，更是傳承文化、凝聚向心力的象徵。他希望年輕一代能以此次獎助學金為激勵，不斷精進學識，未來能回饋家鄉，延續家族榮耀。

金門盤山村頂堡東翁氏宗祠近日舉行重建暨奠安活動，「金門翁氏文明家族聯誼會」成員、前行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志（右二）代表頒發給族內的績優大學學子，每人1萬元，深受宗族鄰里的肯定。圖／讀者提供
金門盤山村頂堡東翁氏宗祠近日舉行重建暨奠安活動，「金門翁氏文明家族聯誼會」成員、前行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志（右二）代表頒發給族內的績優大學學子，每人1萬元，深受宗族鄰里的肯定。圖／讀者提供

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