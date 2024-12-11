金門跨年晚會卡司揭曉橫跨3代藝人 要讓民眾嗨翻天
2025年金門跨年晚會卡司曝光了！金門縣文化局今天辦跨年晚會記者會，宣布跨年晚會「樂福金門閃耀迎新」的全明星卡司和在地表演陣容，將於12月31日晚間在金湖鎮山外車站正對面的新市里籃球場廣場舉行，預計吸引大批遊客和在地民眾共襄盛舉，一同倒數迎接新年。
金門縣文化局長呂坤和與金門女兒、演藝圈才女王晴在今天下午14點多共同揭曉2025跨年晚會表演卡司，包含13位知名藝人，以及113年金門傑出演藝團隊「金門棠風舞蹈團」聯袂出席表演之外，並於金門縣演藝廳進行在地表演團隊徵選活動的決選，從中再選出3組參與金門跨年晚會的演出。
呂坤和表示，本次跨年晚會卡司堅強，橫跨老中青三代、親子互動的多元選擇，不乏金曲歌王歌后的展現。針對金門在地的特性，邀請符合體現金門跨年迎新的藝人參與演出，除了多位歌壇傳奇人物、新生代當紅偶像，回味與傳承並存，皆展現於金門跨年晚會，歡迎金門鄉親及各地遊客們，一起到金湖鎮山外車站正對面的新市里籃球場廣場，倒數跨年同歡同樂。
晚會邀請了多位知名藝人，包含金曲歌王荒山亮、民歌教父《被遺忘的時光》創作人陳宏銘、實力唱將伍浩哲、神曲歌姬林芯儀、台語小天后蔡家蓁、「明日之星」出身的郭忠祐、城市唱作才女吳汶芳、Urban Lady都會女聲林希子，以及音樂才女Bettii杯緹等。此外，金門女兒王晴受邀擔任宣傳大使，她表示非常期待為家鄉獻上特別演出。
主持陣容同樣亮眼，由兒童界偶像泡芙姐姐、藝人張文綺，以及橫跨職棒職籃雙棲的啦啦隊女神宜芳攜手主持，為晚會增添更多活力與趣味。
文化局今天也進行了在地表演團隊的徵選活動決選，最終由KIM SQUAD (有緣作伙） 、Candy一顆糖 與浯洲揚琴樂團3組團體脫穎而出，將與「金門棠風舞蹈團」攜手帶來金門特色的精彩演出。
文化局表示，本次晚會以「樂福金門」為主題，傳遞「喜樂幸福」（LOVE）的核心精神，寓意祈求世界和平與平安喜樂。呂坤和也說，希望藉由這場晚會，結合金門的文化特色與優質演出，讓參與的每一位都能感受到金門的熱情與魅力。
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