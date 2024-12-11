以汗水淚水守護回家路 高雄甲仙工務段獲政府服務獎

甲仙工務段自民國111年至今累積道路救援近百人、降低發生道路阻斷逾千次，採生態友善工法與環境共融，以汗水與淚水守護民眾回家的路，獲第7屆政府服務獎。

公路局南區養護工程分局甲仙工務段深耕高雄山區在地服務近52年，自111年至今累積道路救援協助下山約81人、降低道路阻斷發生約1087次，並採客製化、科技化公路管理服務，在梅山口至向陽路段採車牌辨識系統管理應用，簡化流程及掌握車輛動向，另建置寶來行車管制室，沿線部署公路保全及搶修機具，主動巡查快速排除路況。

甲仙工務段指出，台20線南橫公路在民國98年莫拉克風災受創，歷時13年重建家園，人員以淚水與汗水鋪滿每一寸道路與每一座橋梁，用青春與生命堆砌希望公路，為原鄉開啟重建家園道路，在111年5月初迎來南橫全線有條件通車，雖在重建過程屢遭挫折，但真誠服務的心從未改變。

在面對極端氣候變遷及生態永續方面，梅山口至向陽路段設定每週二及週四為休園日與夜間管制時間，讓動物、山林深呼吸，工法優先考量生態、避開人為干擾，保留完整生態系，實現無差別環境共融永續發展，並持續傾聽原鄉族人願望，將服務向外延伸擴展，以公路平安行、服務再升級、南橫山林永續等3大服務核心，守護民眾安全回家的路。

公路局南區養護工程分局今天發布新聞稿指出，行政院政府服務獎是公務機關服務最高獎項，每年有逾百件參賽，甲仙工務段今年以「公路平安行，打造南橫永續，關懷在地需求，服務再升級」為主軸，獲第7屆政府服務獎「社會創新共融服務類」殊榮。