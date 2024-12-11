古寧頭戰役據點「嚨口堡」恐拆除 金門縣府承諾研議保護

金門縣金寧鄉嚨口村的「嚨口堡」，又稱103據點，是1949年古寧頭戰役中發揮關鍵作用的防禦工事，也是這場戰役的第一戰。金門縣議員董森堡今在縣議會總質詢時指出，縣府對這些軍事遺址的保護措施不足，嚨口堡可能面臨拆除命運，呼籲縣府應將其納入文化資產範疇予以保存。金門縣長陳福海說，會擇日會勘，朝登錄文化資產方向規劃。

董森堡指出，國防部與縣府近期才擴大慶祝古寧頭戰役75周年，但其實古寧頭戰役的第一戰是發生在嚨口，他認為包括第一戰跟決戰點都應該被保存；他說，嚨口堡表面看不出特殊之處，是因為它是地下碉堡，當初陣地部署就是為登陸作戰設計，才能有效迎擊共軍，隨著軍事設施退役，嚨口堡逐漸被忽視，並可能因碉堡移交政策而被拆除。

董森堡表示，嚨口堡看似不起眼，但其地下碉堡設計與戰略位置極具歷史價值。他批評縣府未依輕重緩急盤整軍事遺址，導致這些具有功名的碉堡恐淪為塵土，相當可惜。他建議縣長陳福海與文化局長呂坤和親赴現場勘察，審慎評估保存的必要性。

對此，陳福海回應，嚨口堡具保存價值，背後故事應被世人知曉，他將擇日與文化局現場實勘，朝向登錄文化資產的可能性。

董森堡也提到，嚨口堡據點中只有2處私人土地，其實可以用交換土地的方法來處理，他說，金門很多據點是私有地，建議縣府參考連江縣的作法，未來如有營區釋出，縣府應先全部撥用，才能在有保存或活化規劃時，以利資源調度，以及保持營區完整性。