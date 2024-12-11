高雄街道廣告招牌雜亂 議員籲「京都做法」畫設示範區

高雄市各街道的廣告招牌雜亂，工務局過去曾補助不少道路整合招牌，但近10年已無任何補助案，許多招牌顏色、尺寸不一，市府近3年來僅開罰7案，累積罰緩28萬，議員批開罰率太低，應仿照日本京都做法，由市府擇定觀光區或商圈做示範區，將廣告招牌統一化，另外應比照北北桃管制街道鐵窗，打照整齊城市形象。

高雄市街道的廣告招牌雜亂、顏色尺寸不一，市議員許采蓁建議，日本京都在2007年制定《屋外廣告物條例》，當地所有招牌，顏色、大小、高度都有嚴格規範，例如配合當地古都形象，招牌需避免用亮麗對比色，而改用茶色、乳百色等低彩度顏色，業者若改建招牌也能申請最高50萬元日幣補助，違規則得自費拆除看板並加付罰款；高雄應由市府擇定區域，規範招牌設計內容和用色，並積極查緝陽台違建鐵窗。

「高雄市廣告物管理自治條例」規範廣告物不得阻塞緊急進出口和遮擋道路標誌等，也限制招牌大小、高度、突出牆面程度等，未規範其色彩、內容；工務局針對危害公共安全、妨礙交通的招牌，2022年開罰4案、2023開罰3案，今年未開罰，累積罰緩28萬，許采蓁認為高雄近3年新增92個廣告招牌數，開罰率7.6％太低。

工務局過去曾補助新樂街、河北河南路、三鳳中街、四維路、興中路、大連街等商家更新招牌，但近10年已無編預算補助，商家缺乏誘因，不願自主提更新招牌計畫；記者實際走訪發現，新樂街招牌已嚴重褪色、破敗不堪，其餘路段雖有統一尺寸，但顏色、內容仍雜亂無章。

鹽埕街的店家表示，不同屬性的商家選擇的招牌樣式、大小不同，統一格式有難度，除非沿街產業類別單一，招牌需求大致略同，否則民眾意願不高，政府推行恐遇阻攔；也有店家表示，若只是補助金額，非強制更換或全額補貼，意願也不高。

此外，「台北市違章建築處理規則」已明定2006年起所有建築陽台均不得安裝門窗，包括傳統鐵窗、鋁窗、落地窗門、電動百葉窗和鐵捲門等，全屬違建，經發現將拆除，新北和桃園也已跟進，但高市並未對鐵窗有相關修法管制。