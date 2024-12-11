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影／跟進台中蓋大巨蛋？ 高雄市長陳其邁：生蛋容易養蛋難
台中市長盧秀燕鬆口證實要蓋一座超級大巨蛋，可容納3、4萬人，地點已在最後評估階段，預計2年內公布地點。相較於台中已著手規畫孵蛋，高雄市長陳其邁今被問到高雄大巨蛋進度，他說，生蛋容易養蛋難，需要再做評估。
陳其邁今下午到復興國小棒球場與小小球員互動傳接球，被問到台中將蓋超級大巨蛋，高雄大巨蛋是否有譜了？他表示，評估蓋巨蛋也要特別小心，生蛋容易，但養蛋是比較困難的情況，一不小心就變蛋塔，還是會好好的做評估。
陳其邁認為，南方城市包括高雄、台南、屏東，很多傳統棒球強隊，屏東美和青棒也很出名，南部愛好棒球人口非常多，高雄市交通相對便捷，有捷運可以疏散，像美國很多大的棒球場，如果沒有捷運站是很難達到疏散人潮。
他說，考慮人口、交通等各方面，大巨蛋地點選擇蓋在高雄會是比較有優勢，會再跟幾個現有各縣市戶外棒球場，再做可行性的估算，要不要蓋大巨蛋「我們再來做評估」。
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