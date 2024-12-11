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12強掀棒球熱 高市宣布加碼1500萬挹注三級棒球

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市復興國小認養勞工壘球場當練球場，一年維護費約10萬元都是自籌。記者郭韋綺／攝影
高市復興國小認養勞工壘球場當練球場，一年維護費約10萬元都是自籌。記者郭韋綺／攝影

台灣在世界棒球12強奪冠揚名國際，28位球員中有5人出身高雄少棒隊，高雄市政府今宣布加碼1500萬元經費挹注三級棒球，培育更多棒球選手，增加專任教練名額。高市復興國小棒球教練何通宇說，學校交通車太過老舊，盼獲得一輛全新巴士

市長陳其邁今到復興國小贈送棒球手套、球具，復興國小是台灣棒球名校，一直是棒球職業選手及國手的搖籃，12強奪冠的陳晨威、黃子鵬出自復興少棒隊，他認為發展棒球還是要從三級棒球培養，決定加碼1500萬元經費。

陳其邁也與小球員傳接球，並互贈送簽名球，加入棒球隊才1年的小五球員吳尚澄，已是復興少棒隊重點培訓投手，他說，最喜歡的球員是陳傑憲，「希望以後可以比他還強」，未來夢想是登上美國大聯盟。

吳尚澄說到，學校棒球經費不夠，很開心能有多點經費更換球具及設備，尤其交通巴士太過老舊，常要修理又不能上高速公路，希望可以有一輛新車。

教練何通宇說，復興棒球隊認養勞工壘球場當做練球場，一年維護費10萬元都是自籌，這次加碼1500萬元，不清楚會怎麼分配，高雄市球隊太多了，但復興國小最迫切汰舊換新是交通車，盼能補助一輛新的巴士。

何通宇提到陳晨威、黃子鵬都是復興少棒隊培訓出來，黃子鵬左右手都能投球，投出來的球速都是均速，兩隻手投的速度差不多，當時一度面臨練左投、還是右投的抉擇，12強賽先發投手的表現相當出色，陳晨威當年個子小小的，但跑得速度很快，靈活伶俐，一直是擔任第一棒及游擊手位置，原本2人預計上月底回母校給學弟鼓勵，後來行程延期，仍在陸續的邀請中。

高市復興國小少棒隊球員開心市長加碼挹注棒球經費。記者郭韋綺／攝影
高市復興國小少棒隊球員開心市長加碼挹注棒球經費。記者郭韋綺／攝影
復興國小棒球教練何通宇執教30年，12強賽奪冠的陳晨威、黃子鵬都是他的學生。記者郭韋綺／攝影
復興國小棒球教練何通宇執教30年，12強賽奪冠的陳晨威、黃子鵬都是他的學生。記者郭韋綺／攝影
高雄市政府今宣布加碼1500萬元經費挹注三級棒球，培育棒球選手。記者郭韋綺／攝影
高雄市政府今宣布加碼1500萬元經費挹注三級棒球，培育棒球選手。記者郭韋綺／攝影

巴士 教練 陳其邁

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