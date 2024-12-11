12強掀棒球熱 高市宣布加碼1500萬挹注三級棒球

台灣在世界棒球12強奪冠揚名國際，28位球員中有5人出身高雄少棒隊，高雄市政府今宣布加碼1500萬元經費挹注三級棒球，培育更多棒球選手，增加專任教練名額。高市復興國小棒球教練何通宇說，學校交通車太過老舊，盼獲得一輛全新巴士。

市長陳其邁今到復興國小贈送棒球手套、球具，復興國小是台灣棒球名校，一直是棒球職業選手及國手的搖籃，12強奪冠的陳晨威、黃子鵬出自復興少棒隊，他認為發展棒球還是要從三級棒球培養，決定加碼1500萬元經費。

陳其邁也與小球員傳接球，並互贈送簽名球，加入棒球隊才1年的小五球員吳尚澄，已是復興少棒隊重點培訓投手，他說，最喜歡的球員是陳傑憲，「希望以後可以比他還強」，未來夢想是登上美國大聯盟。

吳尚澄說到，學校棒球經費不夠，很開心能有多點經費更換球具及設備，尤其交通巴士太過老舊，常要修理又不能上高速公路，希望可以有一輛新車。

教練何通宇說，復興棒球隊認養勞工壘球場當做練球場，一年維護費10萬元都是自籌，這次加碼1500萬元，不清楚會怎麼分配，高雄市球隊太多了，但復興國小最迫切汰舊換新是交通車，盼能補助一輛新的巴士。