妻圓先夫助人遺願 捐贈金門醫院日照接送車
金門鄉親蔡黃佳果為完成先夫蔡再團遺願，捐贈金門醫院日照中心接送車。金門醫院院長王世典今天表示，金門有很多長照需求，包括長照大樓將整建完畢，這台車能照顧更多鄉親。
為完成先夫蔡再團遺願，蔡黃佳果捐贈金門醫院日照中心接送車，上午在金門醫院舉行捐贈典禮，金門醫院院長王世典與蔡再團的生前好友、金湖鎮長陳文顧等人出席。
王世典表示，人口老化被視為台灣國安問題，這議題在金門更嚴重，14萬多設籍人口中，65歲以上長者已占約17%，如以常住人口計算這個比例會更高，所以長照需求非常大。
王世典說，總統賴清德之前視察金門醫院時也提到，長照3.0應該增加更多服務項目，大概1到2年後，金門醫院住宿型長照大樓將整建完畢，屆時更需要交通工具接送長者，感謝蔡黃佳果為完成蔡再團遺願，捐贈日照中心配備有升降設備的接送車，服務金門鄉親。
蔡黃佳果表示，先夫蔡再團因淋巴癌10年間往返台灣與金門，過程非常辛苦，在蔡再團生前兩人就約定行有餘力，不論善事大小都要盡量去做，所以這次捐贈日照接送車，盼能幫助更多人。
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