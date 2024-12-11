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澎湖姑婆嶼採摘紫菜 近300人展身手小賺一筆

中央社／ 澎湖縣11日電

澎湖海域今天難得風浪稍歇，澎湖赤崁龍德宮管理委員會前往姑婆嶼登島採摘紫菜，近300人拚全力採摘，每人都有收穫，為自己賺進第一筆春節紅包。

澎湖赤崁龍德宮管理委員會主委柯少嵐表示，澎湖海域前一陣子的低溫寒流，多次前往姑婆嶼登島巡察，紫菜生長情形良好，選在今天天氣好轉來採摘紫菜。

近300人一早擁向赤崁碼頭準備搭船前往，每人都是全副武裝，穿著草鞋、戴網具手套、套頭蒙面帽子，以及帶著塑膠袋、濾水網等，配合難得好天氣與退潮之際，分搭5艘快艇分批登島姑婆嶼；在炮竹聲響後，快步抵崖邊礁岩上，各自展現採摘功力，埋頭苦幹，場面壯觀。

柯少嵐表示，今年紫菜在前一波接連的寒流低溫下，生長情形非常良好，無論是新手或高手，都大有斬獲。每位採摘紫菜的民眾，在短短2小時中，少則10斤左右，身手較厲害的採到20斤以上；現場收購每斤約新台幣350元上下，每人小賺一筆春節紅包。預計在春節過後再採收一次。

低溫 春節 澎湖

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