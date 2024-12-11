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桃源南橫黑熊嬉戲泡水現蹤 幕後保育功臣獲表揚
由高市桃源區梅山里、拉芙蘭里及復興里3個里組成的台灣黑熊巡守隊，今年7至8月間多次在桃源區拉芙蘭舊社海拔1625公尺的水窪，拍攝到台灣黑熊現蹤，不僅有黑熊飲用水源，更有浸泡在水窪中全身泥濘的可愛畫面。林業保育署屏東分署說，部落是黑熊保育的幕後功臣，為後續的保育工作提供珍貴的科學數據。
林業保育署屏東分署表示，這是高雄市桃源區南橫傳統領域文化自然資源自治協會，參加臺灣黑熊生態服務給付示範計畫的重要成果，更是林業及自然保育署屏東分署轄內第4筆臺灣黑熊「棲地監測」資料，為此要特別表揚部落，以實際行動參與黑熊保育。
高雄市桃源區南橫傳統領域文化自然資源自治協會，是由桃源區梅山里、拉芙蘭里及復興里三個里共同組成，去年10月加入台灣黑熊巡守隊行列，透過3個里輪流的方式進行巡護，不僅擴大巡護範圍，更可讓更多部落族人加入。
林業保育署屏東分署說，今年巡護路線受颱風影響，有大量倒木、雜草蔓生，巡守隊成員仍不畏艱難的手動移除障礙物，只為完成巡護工作。除了此次棲地監測所拍攝到的台灣黑熊影像，還曾記錄到黑熊爪痕及熊徑。
拉芙蘭部落會議前主席謝正忠表示，巡護黑熊、保護生態的工作任務能夠小有成果，要感謝林保署以及輔導團隊，讓族人有機會體認生態保育，需靠在地人去守護，不僅守護了台灣黑熊，也為整個山林的繁榮與永續作出貢獻。
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