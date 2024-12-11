七接今欲闖關環評 居民：大林蒲若遷村不致產生爭議

中油預計在高雄大林蒲興建「洲際天然氣接收站（第七接收站）」，在今年9月環評初審通過後，今天下午將送入環評大會審查。居民說，對於七接贊同與反對的意見都有，如果大林蒲完成遷村，就不必面對這些爭議，但現在市政府與居民的遷村條件仍談不攏，才會引發抗議的聲浪。

中油為提高天然氣供應穩定性，規劃在大林蒲興建洲際液化天然氣接收站，是我國第七座接收站。大林蒲部分居民認為，當地長期被重工業工廠包圍，已經長期承受到空氣汙染，不希望遷村前又有污染增加。

金煙囪文化協進會發言人陳玉西表示，50年來高雄已在十大工業中，提供了全台50%用電量，80%汽油產量，造成的空氣污染程度，讓當地人民健康、海洋環境的受害程度已超越飽和總量，「臨海工業區的經濟價值和肩負全台電力和汽油的責任，何時可減量？」為何大林蒲沿海六里需承擔過重的空污及罹癌風險。

「環境部眼睛瞎了嗎？台灣真的沒有石化、鋼鐵、燃煤、燃氣會亡國嗎？」陳玉西表示，七接開發就在南星近村莊海域，但該處外海已有中油原油接駁管，海岸線的魚群、魚苗甚至烏魚都相繼消失，幾乎瀕臨海洋生態浩劫，她質疑中油和經濟部5年來未做實際生態調查記錄，豈能就讓中油任意而為？如何對大林蒲２萬人口交代？

高雄鳳興里長洪富賢說，中油興建七接，是要把天然氣供給台電發電，因此地方上有人認為從燃煤發電改用天然氣發電，將可減低空汙，持贊同意見，但也有注重環保的居民認為，改用天然氣仍會造成溫室效應，因此持反對意見，也有部分居民對七接沒有意見，只希望趕緊完成大林蒲遷村。

以南星計畫附近海域作為主要漁場的漁民說，南星計畫蓋好之後，已經造成海流方向改變，導致當地海域流水經常流不動，漁業生態狀況變差，七接雖然還沒蓋，但擔心蓋好後會造成更大影響，嚴重打擊近海漁業。