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議員憂古寧頭戰役據點恐拆除 陳福海：規劃列文資

中央社／ 金門11日電

古寧頭戰役共軍登陸海灘上軍事據點「嚨口堡」未列入文化資產，可能被拆除，金門縣議員董森堡要求審慎思考文資重要性；金門縣長陳福海說，會去了解，朝登錄文化資產方向規劃。

金門縣議會第8屆第4次定期會，今天進行縣政總質詢，無黨籍議員董森堡針對75年前金門古寧頭戰役，共軍登陸點嚨口海岸上的軍事據點「嚨口堡」未列入文化資產議題進行質詢。

董森堡表示，古寧頭戰役的發生點跟決戰點都應該被保存，當年共軍登陸點是嚨口海岸，駐紮在嚨口堡部隊迅速迎擊，才有後面的古寧頭大捷；嚨口堡表面看不出特殊之處，是因為它是地下碉堡，當初陣地部署就是為登陸作戰設計，才能有效迎擊共軍。

董森堡說，因嚨口堡據點中有私人土地，據點又未被認定是文化資產，按過往作法，將可能拆除據點後返還給民眾，文化局應站在歷史、建築等層面慎重思考嚨口堡重要性；此外，金門很多據點是私有地，建議縣府參考連江縣作法，未來如有營區釋出縣府應全部撥用，才能在有保存或活化規劃時，以利資源調度，以及保持營區完整性。

金門縣長陳福海表示，嚨口堡有保存價值，背後故事應該持續流傳，會後將與文化局去現場會勘，朝登錄文化資產方向規劃。

共軍 文化資產 金門

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