高市兒美館「美術館的一百種想像」 邀學童共創

高雄市立兒童美術館推出全新展覽「美術館的一百種想像」，今天邀請共同創作的高雄市中山國小4年級學生分享創作理念，展覽透過17組藝術家、建築師和國小師生共同打造而成。

兒美館今天舉辦開幕記者會，「美術館的一百種想像」建築教育展以「曲線好，還是幾何美？」、「顏色啊！顏色！」、「建築的皮膚」、「啊！光進來了」和「如果，我是美術館建築師」5個單元帶領大小朋友進入一場奇妙的建築冒險。

展覽邀請中山國小4年級學生參與創作，藝術家透過工作坊帶領學生打造想像中的理想美術館，學生分組創作出「快樂美術館」、「大章魚美術館」、「奇怪美術館」、「星際美術館」、「自然美術館」等。這些美術館中有溜滑梯可快速從高樓層溜到大廳；還有如攝影機的空間可以一窺戶外美景。

高美館代理館長林羿妏表示，建築作為一門專業的應用藝術，不僅描繪出一座城市中的獨特風景，往往也是一個時代的象徵，反映著當代使用者的需求。「美術館的一百種想像」邀請高美館好鄰居、中山國小的同學，以及正修科大建築與室內設計系師生一起參與，開啟孩童對建築美學的好奇與天馬行空的想像力。

首站「曲線好，還是幾何美？」邀請小朋友化身為迷你建築師，在展區「我的建築工作室」中，從畫設計圖到玩積木，玩出建築的尺度與比例。「顏色啊！顏色！」單元則是探討國際美術館如何運用顏色來定義建築的空間場域；並邀請黑碼藝識團隊設計互動裝置，讓孩子們揮灑色彩，創造專屬的建築表情。

「建築的皮膚」展場呈現了石材、金屬、磚材、木絲水泥板、馬賽克等等多元的建材，鼓勵小朋友可以親手觸摸這些材質，感受它們的溫度與紋理。在「啊！光進來了」主題中，建築師侯慶謀和林宛蓁精心打造了5組不同光源設計的裝置。

林宛蓁說，美術館的建築中，光與作品的關係，特別重要。建築師總是留意光線射入空間的設計。並藉此引導孩子們親身體驗光線如何為建築空間帶來生命力。

在「如果，我是美術館建築師」展區裡，匯集了創作者的奇思妙想。實踐大學建築設計學系副教授蕭有志在他所創作的「一個人的美術館」中，巧妙藏有藝術家吳修銘的「躲貓貓」聲音裝置，創造出獨特的感官體驗。草原市務所與日本設計師中村至男合作呈現的「指的新生活」則描繪了一座充滿互動趣味的海中美術館。

藝術家Croter洪添賢在繪畫作品「想像發生中」呈現出孩童眼中的奇幻建築；此外，藝術家平安、鄭宜芳、吳秋敏、鄭元欽、林芸巧、林家棟、黃馨瑩、草棉谷、蘇子涵等也分別透過創作描繪出自身對於理想美術館建築的創意想像。展期至2026年3月1日。