高雄兒童美術館新策展 引領學童打造理想中的美術館

高雄兒童美術館「美術館的一百種想像」展覽，邀來17組藝術家、建築師及中山國小師生，重新詮釋美術館建築，學童發揮天馬行空的想像，把美術館變成章魚、星際等造型，開啟對於美術館空間的探索。

策展人洪金禪表示，世界上偉大美術館或建築共同點之一就是白色，這次為學童設計開放的工作坊，鼓勵孩子運用白色回收材料發揮創意，包括紙碗、紙盒、圖畫紙、西卡紙，創作心中理想的美術館。

「美術館可以是什麼模樣？」中山國小四年級楊承勳喜歡海底生物，所以把美術館打造成一隻大章魚，章魚腳都變成溜滑梯，美術館內也有游泳池、水族箱，形成一座深海美術館，他理想中的美術館是可以欣賞藝術品也能玩樂的地方。

中山國小四年級吳依恬創作奇怪美術館，她提到，每個人都有不同想法，把大家的想法融合在一起，就會變得很奇怪，做出了這個奇怪美術館，裡面有奇怪的畫作、奇怪的東西，讓人看不出樣子，也看不出要表達什麼。

吳依恬說，奇怪美術館最特別構造就是4根柱子，其中兩座柱子其實是超高速電梯，另兩座是慢速電梯搭乘緩慢欣賞美術館，美術館外觀像一座城堡，內有大小空間都裝滿藝術品。

此外，建築師侯慶謀和林宛蓁也設計5組不同光源設計的藝術裝置，美術館建築中，光是非常重要的元素，建築師總是會留意光線射入空間的設計。另，實踐大學建築設計學系副教授蕭有志在「一個人的美術館」中，巧妙藏有藝術家吳修銘躲貓貓聲音裝置，創造獨特的感官體驗。

展場中可欣賞到多位藝術家的作品，洪添賢以他和中山國小互動經驗，在作品中呈現學童眼中的奇幻建築，還有草原市務所與日本設計師中村至男合作的「指的新生活」，一座充滿趣味的海中美術館。