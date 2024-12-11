高樹大津瀑布光影之美讓人驚嘆 颱風影響縣府宣布明年停辦

屏東縣政府今年農曆年間首度舉辦「高樹奇幻大津活動」，帶遊客夜探大津瀑布光影之美，大受好評口碑爆棚。不過受到今年3個颱風侵台影響，大津登山步道重創迄今仍未修復，縣府宣布，基於安全考量，明年奇幻大津活動停辦一年。

今年農曆年期間舉辦的奇幻大津活動，結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，帶給遊客沉浸式的奇幻饗宴，成功打響屏北文化觀光品牌，讓更多人重新認識大津，並帶動地方產業發展。

不少遊客都敲碗詢問縣府明年舉辦時間，但縣府表示，今年受到颱風接連侵襲，強風豪雨導致大津登山步道坍塌及落石頻繁，部分路段地基掏空、土石裸露，觀景平台也因大水沖刷流失，進入風險極大。