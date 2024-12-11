金門男抗癌10年過世 兒女遵循遺願捐長照專車助力金門醫院

家住金湖鎮峰上的蔡再團抗癌10年，在今年5月過世，他的兒女遵循他的遺願，今天以父親及母親蔡黃佳果的名義捐贈一輛要價130萬元的長照交通接送專車給衛生福利部金門醫院，家屬表示，很感念金門醫院對他父親的照顧，也希望幫助更多行動不便的長者，家人捐贈一輛專為長照需求設計的接送車，為金門的長期照護服務注入新動能。

金門醫院今天上午10時在該院綜合醫療大樓一樓展演大廳舉行日照接送車捐贈典禮，捐贈者之一蔡黃佳果女士也在女兒的陪同下出席，將車移交金門醫院院長王世典，包括金湖鎮長陳文顧、前金湖鎮長蔡西湖等人都是蔡再團的摯友，特別到場見證。

蔡黃佳果表示，她先生生前多次提到，若有能力應多行善事，她回憶起先生在治療期間，金門醫院與榮總醫院兩地奔波，並感謝金門醫院血液腫瘤科醫師 許德麟 和榮總醫院血液腫瘤科主任劉嘉仁的細心照料，讓丈夫在抗癌路上感受到溫暖。她說，先生過世後，家人還將他剩餘的60餘萬元自費抗癌藥物捐贈給劉醫師，希望能幫助更多有需要但經濟困難的病患。

王世典 表示，金門人口老化問題嚴重，長照的需求非常大，蔡先生與家人捐贈的長照專車，可以放輪椅，並配備升降設備，便於行動不便的長者搭乘，這輛接送車將大大提升日照中心的服務能力，尤其是未來一至兩年內金門醫院住宿型長照大樓整建完成後，該車將成為不可或缺的交通工具，為金門地區長者提供更完善的照護服務。

與蔡再團是多年好友的陳文顧表示，蔡很熱心公益，曾擔任金湖鎮調解委員會委員，無私精神和對社區無私的奉獻聞名，總是關心著當地的鄉親，不辭辛勞地幫助有需要的人，並指出，此次捐獻不僅是對金門醫院長照服務的支持，也對行動不便的長者提供了便捷的醫療接送服務。