快訊

戒嚴風波首位被捕！南韓前國防部長金龍顯 看守所傳輕生未遂

影／殺8人免死 死者家屬泣控法官救的是惡魔、別以為有多偉大

AI求才／師資搶輸業界 清大為教授加薪50萬能破困境？

金門男抗癌10年過世 兒女遵循遺願捐長照專車助力金門醫院

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
家住金湖鎮峰上的蔡再團抗癌10年，在今年5月過世，他的兒女遵循他的遺願，以他的名義捐贈一輛長照交通專車給衛生福利部金門醫院，蔡再團遺孀蔡黃佳果（左三）捐給金門醫院院長王世典（右二）。記者蔡家蓁／攝影
家住金湖鎮峰上的蔡再團抗癌10年，在今年5月過世，他的兒女遵循他的遺願，以他的名義捐贈一輛長照交通專車給衛生福利部金門醫院，蔡再團遺孀蔡黃佳果（左三）捐給金門醫院院長王世典（右二）。記者蔡家蓁／攝影

家住金湖鎮峰上的蔡再團抗癌10年，在今年5月過世，他的兒女遵循他的遺願，今天以父親及母親蔡黃佳果的名義捐贈一輛要價130萬元的長照交通接送專車給衛生福利部金門醫院，家屬表示，很感念金門醫院對他父親的照顧，也希望幫助更多行動不便的長者，家人捐贈一輛專為長照需求設計的接送車，為金門的長期照護服務注入新動能。

金門醫院今天上午10時在該院綜合醫療大樓一樓展演大廳舉行日照接送車捐贈典禮，捐贈者之一蔡黃佳果女士也在女兒的陪同下出席，將車移交金門醫院院長王世典，包括金湖鎮長陳文顧、前金湖鎮長蔡西湖等人都是蔡再團的摯友，特別到場見證。

蔡黃佳果表示，她先生生前多次提到，若有能力應多行善事，她回憶起先生在治療期間，金門醫院與榮總醫院兩地奔波，並感謝金門醫院血液腫瘤科醫師 許德麟 和榮總醫院血液腫瘤科主任劉嘉仁的細心照料，讓丈夫在抗癌路上感受到溫暖。她說，先生過世後，家人還將他剩餘的60餘萬元自費抗癌藥物捐贈給劉醫師，希望能幫助更多有需要但經濟困難的病患。

王世典 表示，金門人口老化問題嚴重，長照的需求非常大，蔡先生與家人捐贈的長照專車，可以放輪椅，並配備升降設備，便於行動不便的長者搭乘，這輛接送車將大大提升日照中心的服務能力，尤其是未來一至兩年內金門醫院住宿型長照大樓整建完成後，該車將成為不可或缺的交通工具，為金門地區長者提供更完善的照護服務。

與蔡再團是多年好友的陳文顧表示，蔡很熱心公益，曾擔任金湖鎮調解委員會委員，無私精神和對社區無私的奉獻聞名，總是關心著當地的鄉親，不辭辛勞地幫助有需要的人，並指出，此次捐獻不僅是對金門醫院長照服務的支持，也對行動不便的長者提供了便捷的醫療接送服務。

蔡家人表示，家裡是開柑仔店，父親平常很熱心公益，從小教導他們多行善事，他的熱心精神深植於家庭，他們希望藉由這次捐贈，為金門長照服務注入更多關懷，也感謝醫護人員的專業與愛心，讓父親在抗癌的日子裡受到良好的照料。

家住金湖鎮峰上的蔡再團抗癌10年，在今年5月過世，他的兒女遵循他的遺願，今天以他的名義捐贈一輛長照交通接送專車給衛生福利部金門醫院，遺孀蔡黃佳果在受訪時滿懷感恩。記者蔡家蓁／攝影
家住金湖鎮峰上的蔡再團抗癌10年，在今年5月過世，他的兒女遵循他的遺願，今天以他的名義捐贈一輛長照交通接送專車給衛生福利部金門醫院，遺孀蔡黃佳果在受訪時滿懷感恩。記者蔡家蓁／攝影
家住金湖鎮峰上的蔡再團抗癌10年，在今年5月過世，他的兒女遵循他的遺願，以他的名義捐贈一輛長照交通接送專車給衛生福利部金門醫院，家人在捐贈的長照車旁合影。記者蔡家蓁／攝影
家住金湖鎮峰上的蔡再團抗癌10年，在今年5月過世，他的兒女遵循他的遺願，以他的名義捐贈一輛長照交通接送專車給衛生福利部金門醫院，家人在捐贈的長照車旁合影。記者蔡家蓁／攝影
金門醫院院長王世典表示，金門人口老化問題嚴重，長照的需求非常大，蔡先生與家人捐贈的長照專車，將大大提升日照中心的服務能力。記者蔡家蓁／攝影
金門醫院院長王世典表示，金門人口老化問題嚴重，長照的需求非常大，蔡先生與家人捐贈的長照專車，將大大提升日照中心的服務能力。記者蔡家蓁／攝影
家住金湖鎮峰上的蔡再團抗癌10年，在今年5月過世，他的兒女遵循他的遺願，以他的名義捐贈一輛長照交通接送專車給衛生福利部金門醫院。記者蔡家蓁／攝影
家住金湖鎮峰上的蔡再團抗癌10年，在今年5月過世，他的兒女遵循他的遺願，以他的名義捐贈一輛長照交通接送專車給衛生福利部金門醫院。記者蔡家蓁／攝影

抗癌 金門 長照

延伸閱讀

鶴 The Crane二度抗癌 撞場周杰倫突冒超大彩蛋

棒球／金酒與統一獅辦少棒交流賽 邀12強國手金門教學子打球

金門「平均壽命」沒資料 衛生局長：持續向中央反映

金門秘境地景音樂會挑戰小柱堡 參與者攀山巔聆賞音樂

相關新聞

高樹大津瀑布光影之美讓人驚嘆 颱風影響縣府宣布明年停辦

屏東縣政府今年農曆年間首度舉辦「高樹奇幻大津活動」，帶遊客夜探大津瀑布光影之美，大受好評口碑爆棚。不過受到今年3個颱風侵...

金門男抗癌10年過世 兒女遵循遺願捐長照專車助力金門醫院

家住金湖鎮峰上的蔡再團抗癌10年，在今年5月過世，他的兒女遵循他的遺願，今天以父親及母親蔡黃佳果的名義捐贈一輛要價130...

高雄工務局獲12座工程金質獎 林欽榮鼓勵工程品質創新

2024城市工程品質金質獎結果出爐，高雄市政府團隊共獲49件金質獎及3件佳作、合計52個獎項，其中工務局拿下12座金質獎...

高市綠黨團總召改選 3派系角力

高市議會民進黨團19日舉辦總召改選，被視為市長初選的前哨戰，正國會、湧言會及新潮流菊系三大派系角力，暗潮洶湧，親新系湯詠...

澎湖垃圾場火災 高雄跨海助清運

澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾掩埋場9日早上發生大火，火勢延燒逾28小時才撲滅，多輛垃圾車、鏟裝機遭燒毀，影響垃圾清運，馬公市、湖...

金門醫療增備用飛機 擬下月進駐

金門本月1日發生民眾因心血管疾病須開刀後送，因飛機異常無法起飛，造成病患枉死，縣議員昨質詢關注此事，質疑合約是否有罰則與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。