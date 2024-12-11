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黑熊現蹤高雄桃源區 部落參與保育獲林保署表揚

中央社／ 高雄11日電

高雄桃源區拉芙蘭舊社7至8月間多次拍攝到台灣黑熊身影，記錄黑熊飲水與嬉戲過程，為林保署屏東分署轄內第4筆台灣黑熊棲地監測資料，分署10日表揚感謝部落參與黑熊保育。

林業及自然保育署屏東分署指出，一處位在高雄市桃源區拉芙蘭舊社海拔1600多公尺水窪，在7到8月間多次拍攝到台灣黑熊現蹤，包含黑熊飲用水源及浸泡水窪中全身泥濘等畫面，是高雄市桃源區南橫傳統領域文化自然資源自治協會參加台灣黑熊生態服務給付示範計畫的重要成果。

林保署屏東分署今天發布新聞稿表示，協會是由桃源區梅山里、拉芙蘭里及復興里等3個里組成，旨在自然資源多元治理，民國112年10月加入台灣黑熊巡守隊行列，透過3個里輪流方式巡護，擴大巡護範圍並讓更多部落族人加入，另巡護路線因日前受颱風影響有大量倒木及雜草蔓生，巡守隊成員不畏艱難移除障礙完成巡護，10日接受屏東分署表揚。

林保署屏東分署指出，這次棲地監測拍攝到黑熊影像並曾記錄黑熊爪痕及熊徑，這些資料有助掌握黑熊活動範圍，增進理解黑熊生活習性，為後續保育工作提供珍貴科學數據，而黑熊巡守隊努力與投入，守護台灣黑熊並為山林繁榮與永續作出貢獻，盼未來持續與各部落密切合作，一同守護山林資源。

台灣黑熊 屏東 桃源

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