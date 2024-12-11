高雄工務局獲12座工程金質獎 林欽榮鼓勵工程品質創新
2024城市工程品質金質獎結果出爐，高雄市政府團隊共獲49件金質獎及3件佳作、合計52個獎項，其中工務局拿下12座金質獎，包括「苓洲國小青葉館屋頂平台」、「楠梓區全民運動館興建工程」、「岡山區筧橋改建工程」等工程獲獎，今年是10年舉辦，特別將淨零減碳、碳中和與揭露碳足跡等議題納入評選重點。
副市長林欽榮表示，城市工程品質金質獎是由民間發起，今年由高雄市結構工程工業技師公會承辦，高雄市土木技師公會及建築師公會共同主辦，今年獎項走向第10屆，今年設法將淨零減碳、碳中和與揭露碳足跡等議題納入評選重點，增設「結構安全性能金優獎」、「ESG 永續發展金優獎」、「職業安全衛生金優獎」等獎項。
今年獲獎的「苓洲國小青葉館屋頂平台」，以苓洲國際園藝銀行做為校園區域美化種苗銀行，搭配雨水回收設施，輔以人力發電腳踏車及屋頂太陽能光電系統等能源系統，除讓學童於健身之餘，了解動能轉換電能的實例；「和發消防分隊新建工程」以量體堆疊方式，給予層次感空間構體，並延續紅、黑、白消防色彩識別性，將主牆面、陽台內側牆面及格柵添色，藉由格柵透出空間層次氛圍，營造柔軟透亮外觀。
另外「高雄新市鎮1-2號道路開闢工程(東段工程)」導入低衝擊開發，人行道面層採用透水磚，底層用透水混凝土，配合植栽帶下規劃雨水花園，雨水透過下滲過程及植栽根系可達淨化功能；有大寮版農十六之稱的「大寮區第81期重劃區公10及公13開闢工程-土木工程」融合鳳凰山林地景意象，建置具滯洪防洪的特色遊戲場，園區導入景觀生態池，營造豐富生態棲地。
「三民區第69期重劃區公園開闢工程」結合周邊國定古蹟中都唐榮磚窯廠的文化底蘊以及中都濕地公園的豐富生態；「岡山河堤公園設置簡易兒童交通公園」迷你模擬道路實境，訓練兒童手眼協調、大肌肉、感官認知及充實交通知能，成為小朋友學習交通規則的現成戶外教室。
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