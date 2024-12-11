高雄工務局獲12座工程金質獎 林欽榮鼓勵工程品質創新

2024城市工程品質金質獎結果出爐，高雄市政府團隊共獲49件金質獎及3件佳作、合計52個獎項，其中工務局拿下12座金質獎，包括「苓洲國小青葉館屋頂平台」、「楠梓區全民運動館興建工程」、「岡山區筧橋改建工程」等工程獲獎，今年是10年舉辦，特別將淨零減碳、碳中和與揭露碳足跡等議題納入評選重點。

副市長林欽榮表示，城市工程品質金質獎是由民間發起，今年由高雄市結構工程工業技師公會承辦，高雄市土木技師公會及建築師公會共同主辦，今年獎項走向第10屆，今年設法將淨零減碳、碳中和與揭露碳足跡等議題納入評選重點，增設「結構安全性能金優獎」、「ESG 永續發展金優獎」、「職業安全衛生金優獎」等獎項。

今年獲獎的「苓洲國小青葉館屋頂平台」，以苓洲國際園藝銀行做為校園區域美化種苗銀行，搭配雨水回收設施，輔以人力發電腳踏車及屋頂太陽能光電系統等能源系統，除讓學童於健身之餘，了解動能轉換電能的實例；「和發消防分隊新建工程」以量體堆疊方式，給予層次感空間構體，並延續紅、黑、白消防色彩識別性，將主牆面、陽台內側牆面及格柵添色，藉由格柵透出空間層次氛圍，營造柔軟透亮外觀。

另外「高雄新市鎮1-2號道路開闢工程(東段工程)」導入低衝擊開發，人行道面層採用透水磚，底層用透水混凝土，配合植栽帶下規劃雨水花園，雨水透過下滲過程及植栽根系可達淨化功能；有大寮版農十六之稱的「大寮區第81期重劃區公10及公13開闢工程-土木工程」融合鳳凰山林地景意象，建置具滯洪防洪的特色遊戲場，園區導入景觀生態池，營造豐富生態棲地。