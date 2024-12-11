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金門醫療增備用飛機 擬下月進駐
金門本月1日發生民眾因心血管疾病須開刀後送，因飛機異常無法起飛，造成病患枉死，縣議員昨質詢關注此事，質疑合約是否有罰則與保障，要求增加備用飛機應對突發狀況，也呼籲中央重視金門醫療困境。
縣議員唐麗輝說，飛機應飛卻不能飛，廠商應負責，她質疑合約中有沒罰則，「今天出了人命，是否符合解約要件」，錢花了卻沒達到預期效應，應該要有一架備用飛機。
金門衛生局長蔡建鑫回應，上周五開協調會，針對後送相關狀況做協調，未來將強化每天飛行航空器的例行檢查。蔡也說，若有疏失一定究責到底，縣府與廠商合約有罰則，安捷航空答應引進第3架飛機，預計明年1月進駐。
唐麗輝也質詢縣長陳福海是否可能申請空勤隊進駐或支援？陳回應，他立委任內空勤總隊要採購黑鷹直升機，當時他提出但書要求進駐金門，當時空勤總隊要求每年要有一筆上億的緊急後送預算，參與投標的飛特立是噴射機，速度比空總黑鷹快，但最後不了了之；目前已有一筆專責後送費用，要求空勤隊進駐金門有難度。
除後送機制，唐反映不少民眾後送到台灣的醫院後，缺乏快捷服務，常要在急診室等待床位，處境心酸。蔡建鑫表示，有拜託各大醫學中心院長，在金門鄉親有緊急狀況時優先處理。
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