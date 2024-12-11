快訊

好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖垃圾場火災 高雄跨海助清運

聯合報／ 記者宋原彰張議晨／澎湖報導
紅羅垃圾衛生掩埋場火災，火勢延燒逾1天才撲滅，影響澎湖垃圾車調度。圖／澎湖縣消防局提供
紅羅垃圾衛生掩埋場火災，火勢延燒逾1天才撲滅，影響澎湖垃圾車調度。圖／澎湖縣消防局提供

澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾掩埋場9日早上發生大火，火勢延燒逾28小時才撲滅，多輛垃圾車、鏟裝機遭燒毀，影響垃圾清運，馬公市、湖西鄉緊急請其他鄉鎮協助支援，縣長陳光復也請求中央調度垃圾車跨海支援，高雄市允諾支援兩輛垃圾車，預計12日上午抵達澎湖。

紅羅垃圾掩埋場9日上午10時52分許發生火警，因東北季風助燃，火勢難以撲滅，澎湖縣消防局召回休假人力支援灌救，採輪班方式控制火勢，直至昨下午3時許，才完全撲滅火警。

澎湖縣環保局統計，垃圾場共有4輛垃圾車、1輛資源回收車，3輛鏟裝機及1輛挖土機被燒毀，損失慘重，影響垃圾清運，9日晚間停收垃圾，昨晚則靠其他鄉公所支援，才恢復垃圾清運。

縣長陳光復昨天請求中央調度垃圾車跨海支援，高雄市接獲通報，支援兩輛垃圾車，預計12日上午搭乘澎湖輪支援馬公、湖西鄉垃圾清運。

澎湖縣政府表示，雖火警燒毀垃圾車、資收車，但未損及地磅主設備，待火場清理後可立即恢復轉運作業，另「機械分選資源化處理」採購案已上網公告，預定12月底開標，屆時可去化垃圾量8千噸，減少垃圾暫置量、降低火災風險。

環保局昨日分別在成功村、西溪村、太武村、大城北村、興仁里、鳥嵌里及鎖港里等執行空氣汙染直讀檢測，包括PM2.5、TSP及TVOC結果皆符合標準值。

垃圾車 澎湖縣 馬公

延伸閱讀

澎湖紅羅垃圾場火勢控制 高雄垃圾車11日抵達支援

影／澎湖垃圾場陷火海「癱瘓清運作業」 陳光復請中央跨海支援

澎湖紅羅掩埋場燒逾20小時 火勢趨緩仍大面積悶燒

澎湖垃圾掩埋場燒逾12小時未滅 全島休假隊員被召回搶救

相關新聞

澎湖垃圾場火災 高雄跨海助清運

澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾掩埋場9日早上發生大火，火勢延燒逾28小時才撲滅，多輛垃圾車、鏟裝機遭燒毀，影響垃圾清運，馬公市、湖...

高市綠黨團總召改選 3派系角力

高市議會民進黨團19日舉辦總召改選，被視為市長初選的前哨戰，正國會、湧言會及新潮流菊系三大派系角力，暗潮洶湧，親新系湯詠...

金門醫療增備用飛機 擬下月進駐

金門本月1日發生民眾因心血管疾病須開刀後送，因飛機異常無法起飛，造成病患枉死，縣議員昨質詢關注此事，質疑合約是否有罰則與...

金門議員質詢離島醫療特區修法 憂成「波波醫生」破口

金門籍立委陳玉珍在10月提案修訂《離島建設條例》，主張設立「離島國際醫療特區」，開放外國醫事人員進駐，期望解決醫療資源不...

恆春聚落被畫林班地居民無法修屋 立委徐富癸協調解編

恆春半島部分區域因國家公園、林班地等限制，衝擊當地居民生活，立委徐富癸為潭仔灣聚落住民陳情並召開協調會，要求解編林班地，...

鄭南榕與自由時代特展 移師高雄市歷史博物館展出

今天世界人權日，高雄市政府邀請鄭南榕基金會將「100%的言論自由：鄭南榕與自由時代特展移師高雄歷史博物館」移師高雄市歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。