澎湖垃圾場火災 高雄跨海助清運

澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾掩埋場9日早上發生大火，火勢延燒逾28小時才撲滅，多輛垃圾車、鏟裝機遭燒毀，影響垃圾清運，馬公市、湖西鄉緊急請其他鄉鎮協助支援，縣長陳光復也請求中央調度垃圾車跨海支援，高雄市允諾支援兩輛垃圾車，預計12日上午抵達澎湖。

紅羅垃圾掩埋場9日上午10時52分許發生火警，因東北季風助燃，火勢難以撲滅，澎湖縣消防局召回休假人力支援灌救，採輪班方式控制火勢，直至昨下午3時許，才完全撲滅火警。

澎湖縣環保局統計，垃圾場共有4輛垃圾車、1輛資源回收車，3輛鏟裝機及1輛挖土機被燒毀，損失慘重，影響垃圾清運，9日晚間停收垃圾，昨晚則靠其他鄉公所支援，才恢復垃圾清運。

縣長陳光復昨天請求中央調度垃圾車跨海支援，高雄市接獲通報，支援兩輛垃圾車，預計12日上午搭乘澎湖輪支援馬公、湖西鄉垃圾清運。

澎湖縣政府表示，雖火警燒毀垃圾車、資收車，但未損及地磅主設備，待火場清理後可立即恢復轉運作業，另「機械分選資源化處理」採購案已上網公告，預定12月底開標，屆時可去化垃圾量8千噸，減少垃圾暫置量、降低火災風險。

環保局昨日分別在成功村、西溪村、太武村、大城北村、興仁里、鳥嵌里及鎖港里等執行空氣汙染直讀檢測，包括PM2.5、TSP及TVOC結果皆符合標準值。