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高市綠黨團總召改選 3派系角力

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高市議會民進黨團19日舉辦總召改選，被視為市長初選的前哨戰，正國會、湧言會及新潮流菊系三大派系角力，暗潮洶湧，親新系湯詠瑜喊出「團結」口號來勢洶洶，挑戰尋求連任的湧言會要角江瑞鴻，江有信心繼續扮好「桶箍」角色，改選結果攸關派系平衡，牽動初選布局。

高市議會藍綠兩黨的黨團總召一年改選一次，12月19日民進黨團將進行投票，第5選區議員江瑞鴻及第8選區議員湯詠瑜登記參選。

三大派系中，湧言會議員人數略占上風。現任總召江瑞鴻2022年上任，去年尋求連任，曾遭菊系邱俊憲出馬挑戰，競爭過程激烈，最後仍由江瑞鴻連任成功。

菊系今年捲土重來，改支持今年參選中執委失利，被視為友軍的律師湯詠瑜出馬。湯詠瑜大張旗鼓宣布參選，並強調要以開放、透明和務實的態度，帶領黨團團結一致，促進高雄市議會各黨團運作的互信與和諧。

江瑞鴻是農會理事長出身，擔任兩屆市議員。他表示，過去兩年擔負總召工作，熟悉議事運作與協調，此次在大家推薦下爭取連任，希望維繫議事協調順利、繼續為民進黨打拚。

本屆議長選舉，市長陳其邁居中協調，湧言會鄭光峰禮讓與新潮流友好的康裕成；今年高市黨部主委之戰，菊系沒推人，湧言會黃文益輕鬆拿下，兩大派系各有斬獲。湧言會至今未推出下屆市長人選，菊系卻有3人，有志市長大位的立委私下結盟，不少議員助理背心出現立委聯名，早已啟動布局。

綠營人士分析，江瑞鴻與湯詠瑜背後的兩大派系實力相當，陳其邁沒有選邊站，不過江瑞鴻已擔任兩任總召，黨內有雜音，另外黨內初選可能提早至明年進行，此次改選攸關市長初選，重要性不言可喻。

國民黨部分，改選日期可能落在3月，如無意外應該會平和登場。

湧言會 湯詠瑜 議員

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