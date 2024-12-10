金門議員質詢離島醫療特區修法 憂成「波波醫生」破口

金門籍立委陳玉珍在10月提案修訂《離島建設條例》，主張設立「離島國際醫療特區」，開放外國醫事人員進駐，期望解決醫療資源不足的問題並帶動地方經濟。金門縣議員吳佩雯今天在總質詢時提到，擔憂此舉是否會引入專業素質不足的外國醫師，重演「波波醫師」的悲劇，要求縣長陳福海對修法明確表態。

金門縣長陳福海回應，8年前鴻海集團創辦人郭台銘提出讓金門成為「離島醫療特區」的概念，他認為修法是推動離島醫療特區的快速途徑，陳福海說，陳玉珍所提的修訂《離島建設條例》13條之1與之2是有必要的，裡面的精神是對，但應該讓地方有廣泛的討論，他強調「波波醫生」不能變成金門的破口，要限定特定國家的醫療證照，與學歷如何認定，先決條件還是要保障現在的醫療政策，先求有再求好。

吳佩雯也提到，金門目前有4個鄉鎮醫療資源匱乏程度名列全國前茅，醫師與人口比例在全國最低，吳指出，目前有很多公費醫生想回來，卻回不來；就她了解，目前依賴IDS金門地區醫療效益提升計畫和醫學中心支援計畫支援的醫師主要集中於急重症科別，其他科別如放射科、癌症治療等仍有顯著缺口。

金門轉診患者數量居高不下，但交通與住宿補助申請繁瑣且金額有限，吳佩雯也要求縣府向中央爭取更多經費，簡化補助程序，減輕鄉親經濟負擔。此外，金門醫院佔床率達8成以上，第二醫療大樓的規劃進度緩慢，希望結合長照，希望縣府努力向中央爭取預算。

在內政部網站公告最新的各地人口平均壽命，當中卻沒有金門地區的平均壽命數據，理由為「因受人口遷移影響平均壽命結果失真」，所以沒有單獨編算，但金門人口並不多，調查應不困難，吳佩雯要求，衛生局確實查核金門常住人口平均壽命、疾病原因、多數人罹患何種癌症等資料，才能擬定長期政策發展。