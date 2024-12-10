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南北竿海運11日恢復正常 鴻宇海運新申請6航班

中央社／ 連江縣7日電

馬祖南、北竿海運航線6航班因2家航商退出導致無人接手，連江縣政府昨天召開協調會，鴻宇海運將新申請6航班，11日起南北竿可維持每日15航班往返。

鴻宇海運股份有限公司董事長王俊傑今天接受中央社訪問時強調，並非「接手」原航商「大和」、「長億」空缺，而是重新提出111年因被連江縣府以無船席可提供為由，而未能向航港局申請成功的南北竿定期航班，包括北竿白沙港往南竿福澳港上午11時、12時與下午1時等6個航班。

王俊傑說，預計今日向航港局提出申請。在取得正式許可前，11日起會配合連江縣政府，在定期航班獲核准前，先以加班船方式營運提交申請的航班，以維護民眾與遊客行的權益。

連江縣政府今天發布新聞訊息，9日下午由縣長王忠銘主持，並邀集航商、相關單位、民意代表召開協調會。會中王忠銘指示，保障北竿鄉親的權益，縣府責無旁貸，藉由協調會聽取各方意見，盼達成共識後，避免南北竿航線10日後部分航班斷航。

連江縣政府指出，經協調交通部航港局，因2航商退出南北竿航線後，扣除其他航商申請航線，仍有6個航班空缺，將由「鴻宇海運」申請。11日後南北竿仍將維持每日15航班往返，共30航班。

航港局 航班 航線

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