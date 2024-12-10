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恆春聚落被畫林班地居民無法修屋 立委徐富癸協調解編

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
立委徐富癸（左）及縣議員潘芳泉為潭仔灣聚落住民陳情並召開協調會，要求解編林班地。圖／徐富癸服務處提供
立委徐富癸（左）及縣議員潘芳泉為潭仔灣聚落住民陳情並召開協調會，要求解編林班地。圖／徐富癸服務處提供

恆春半島部分區域因國家公園、林班地等限制，衝擊當地居民生活，立委徐富癸為潭仔灣聚落住民陳情並召開協調會，要求解編林班地，經協調墾管處將潭仔灣聚落變更為鄉村建築用地，農業部同意核定解除林班地，林業署同意移交國產署

徐富癸指出，沒有從事林業的部落土地卻被畫為林業用地，是非常怪異的現象。原住宅因天災受損，卻不能自主翻修，對居民來說不方便也不公平。他因此要求相關單位應全面盤點並解編不當管制、不合時宜的林班地，還給居民基本的需求。

農業部表示，依其現地狀況及實務管理，已非屬森林法施行細則第3條規定所稱林地範疇，且已無存置公用的必要。林業署恆春事業區第34林班內鵝鑾鼻段9筆土地，面積共0.8755公頃，經畫入墾丁國家公園一般管制區鄉村建築用地的「潭仔灣聚落」範圍，同意專案解除林班。

徐富癸表示，未來會協助潭仔灣居民向國產署合法承租、使用土地。森林法包括林班地、山坡地的管理都該修訂，重新評估林地功能和目的是否有存置必要，並依環境、社會、經濟等面向進行檢討，適度予以解編，不影響居民基本生活。

恆春半島潭仔灣聚落因國家公園、林班地等限制，衝擊當地居民生活。圖／徐富癸服務處提供
恆春半島潭仔灣聚落因國家公園、林班地等限制，衝擊當地居民生活。圖／徐富癸服務處提供
恆春半島潭仔灣聚落因國家公園、林班地等限制，衝擊當地居民生活。圖／徐富癸服務處提供
恆春半島潭仔灣聚落因國家公園、林班地等限制，衝擊當地居民生活。圖／徐富癸服務處提供

國產署 徐富癸 農業部

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