澎湖紅羅垃圾場火勢控制 高雄垃圾車11日抵達支援

澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場大火已獲控制，消防局進行開挖射水降溫，防止復燃。因火警影響，停收1天垃圾，今晚提前恢復清運，高雄支援垃圾車11日將抵達澎湖。

澎湖湖西鄉紅羅垃圾掩埋場發生火警，由於現場風勢強勁及堆置垃圾內有未燃放爆竹助長火勢延燒，所幸經澎湖消防與支援人員日夜灌救下，今天下午4時火場明火獲控制，場內有4部挖土機挖掘並射水降溫。

澎湖環保局表示，因火警影響，停收1天垃圾，今天恢復，其中馬公市郊區清運提早1小時，消防局在垃圾場內設置一處傾倒處，現場並派員撒水降溫。

大火造成場內垃圾清運車與機具等毀損，由澎湖其他公所支援垃圾車清運，環境部也緊急協調高雄市政府環保局支援2部垃圾車，今天隨澎湖輪出發，明天抵達澎湖支援清運。