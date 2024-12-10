快訊

確定了！清華大學校務會議通過整併案 中華大學誠摯歡迎「最快這時停招」

母女遭詐千萬傳噩耗…被逮2車手得知「一臉茫然」 其他涉案車手5入監、3在逃

台灣女星第一人！演藝圈「證照女王」考取聯結車駕照 可轉行當司機

鄭南榕與自由時代特展 移師高雄市歷史博物館展出

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
右起高雄市長陳其邁、鄭南榕遺孀葉菊蘭、鄭南榕之女鄭竹梅一起逛特展。記者郭韋綺／攝影
右起高雄市長陳其邁、鄭南榕遺孀葉菊蘭、鄭南榕之女鄭竹梅一起逛特展。記者郭韋綺／攝影

今天世界人權日，高雄市政府邀請鄭南榕基金會將「100%的言論自由：鄭南榕與自由時代特展移師高雄歷史博物館」移師高雄市歷史博物館舉行，希望藉由鄭南榕爭取言論自由的理念，深思人權和民主價值，以及堅守自由防線；總統賴清德也致贈花籃祝賀特展成功。

特展開幕式，今由市長陳其邁、鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭、董事長鄭竹梅等人共同揭開序幕，希望透過展覽珍貴文獻及高史博館藏，展現鄭南榕創辦雜誌、追求言論自由與鼓吹政治改革的理念和行動。

鄭南榕基金會董事長、鄭南榕之女鄭竹梅表示，策展過程有很多感觸，許多人會問提到鄭南榕為何要提到228，鄭南榕1947年228那年出生，並說228困擾他一生，身為女兒想理解為何父親1989年點起那把火，這也困擾她30幾年，就在整理父親資料過程中逐漸找到答案，答案都在這個特展的展版上。

鄭南榕遺孀葉菊蘭致詞說，有點慚愧，鄭南榕基金會設在高雄市，過去卻一直沒有正式辦過紀念活動，早年她在高雄擔任代理市長，因是家屬也不方便，後來基金會推動鄭南榕逝世當天為「言論自由日」，在前總統蔡英文正式核定之前，只有幾個城市宣布，高雄一直沒有列入。

葉菊蘭說，很高興在今天12月10日世界人權日，讓鄭南榕可以公家單位主辦特展呈現，讓高雄市民認識鄭南榕，她要謝謝其邁市長及議會，這個特展靠著許多心中有台灣的大家共同支持而成。

葉還說「政治人物總是有很多壓力，如果其邁市長在鄭南榕特展上有壓力，就不是其邁市長了」，她謹代表基金會、以志工身分謝謝大家。

說到女兒鄭竹梅，承擔起基金會董事長角色籌辦這個特展「對我來說也是充滿矛盾」，從小承受失去父親的痛苦，如今又要承擔策展的使命，做為母親，其實是很不捨得，葉說，女兒願意先放下情緒，把父親對自由的理念、對言論自由的想像、對美好台灣的未來，用她的方式去付出感到欣慰，也再次感謝高雄市各界支持。

鄭南榕特展分為6大展區，以鄭南榕生平背景、民主運動、自由時代雜誌的經營理念為主軸，展出包括鄭南榕手稿、獄中書信、雜誌社檔案、法院傳票及照片和影像資料。展期即日起至明年4月20日止。

鄭南榕遺孀葉菊蘭（左）及女兒鄭竹梅（右）。記者郭韋綺／攝影
鄭南榕遺孀葉菊蘭（左）及女兒鄭竹梅（右）。記者郭韋綺／攝影
鄭南榕遺孀葉菊蘭（右）及女兒鄭竹梅（左）。記者郭韋綺／攝影
鄭南榕遺孀葉菊蘭（右）及女兒鄭竹梅（左）。記者郭韋綺／攝影
高雄市政府邀請鄭南榕基金會將「100%的言論自由：鄭南榕與自由時代特展移師高雄歷史博物館」移師高雄市歷史博物館舉行。記者郭韋綺／攝影
高雄市政府邀請鄭南榕基金會將「100%的言論自由：鄭南榕與自由時代特展移師高雄歷史博物館」移師高雄市歷史博物館舉行。記者郭韋綺／攝影
總統賴清德致贈花籃祝賀特展成功。記者郭韋綺／攝影
總統賴清德致贈花籃祝賀特展成功。記者郭韋綺／攝影

言論自由日 鄭南榕 高雄市

延伸閱讀

亮眼設計風格旅店！福容「徠旅」高雄，步行到六合夜市、捷運站都超方便

張榮發基金會3年捐新北近千萬 助新住民子女學習

立委爆爭活動站位 陳其邁︰把人民放最重要位置

長榮經營權衍爭議 三子連襟恐嚇戴錦銓、鍾德美…賠2人各30萬元

相關新聞

鄭南榕與自由時代特展 移師高雄市歷史博物館展出

今天世界人權日，高雄市政府邀請鄭南榕基金會將「100%的言論自由：鄭南榕與自由時代特展移師高雄歷史博物館」移師高雄市歷史...

疾管署籲速打疫苗...本季流感累計亡61人 近10年同期最高

衛福部疾管署今表示，本流感季自今年10月1日起截至12月9日累計309例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多，占...

未來1周先暖後冷 周六不排除強烈冷氣團、下周再有較強冷空氣南下

「2024台北馬拉松」15日周日登場，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看周日受大陸冷...

TPASS 2.0宜蘭方案年底上路 明年再推跨縣市常客優惠

交通部去年起推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案，涵蓋以現行月票運作機制為基礎的短天期定期票，以...

「梨山文物陳列館」公廁獲「特色公廁獎」 參山處透露秘訣

交通部觀光署參山國家風景區管理處的「梨山文物陳列館」公廁，日前獲環境部績優公廁評比「特色公廁獎」，參山處長曹忠猷今透露，...

長新冠致腸道菌失衡 台大教授：胃炎、胃酸逆流皆症狀

歷經4年新冠疫情流行，近期疫情影響雖日漸趨緩，但長新冠問題仍潛藏在民眾生活中。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，腸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。