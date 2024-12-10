金門醫療後送出狀況病患亡 議員關切是否有罰則與備用飛機

金門本月1日發生一起民眾因心血管疾病送往金門醫院，須開刀後送，哪知飛機異常，造成男子枉死，金門縣議員唐麗輝今天在總質詢時提出質詢，詢問調查報告是否出爐，質疑現有合約中是否有罰則與保障，是否應增加備用飛機以應對突發狀況或是尋思空總進駐金門，她指出，金門的醫療資源受限，事故中的飛行異常讓人無法接受，強烈呼籲中央應該更重視金門的醫療問題。

唐麗輝質詢金門醫療環境問題，包括整體發展和醫療後送機制，她說，該起後送事件的調查報告出爐了嗎？飛機當飛而不能飛，這問題廠商應該負起責任，她質疑合約中有沒罰則，「今天出了人命，是否符合解約要件」，唐麗輝指，今天錢花了，卻沒達到預期效應，要求應該要有一架備用飛機。

對此，金門衛生局長蔡建鑫回應，上周五有召開相關協調會，針對後送的相關狀況協調，未來將強化每天飛行航空器的例行檢查；蔡建鑫也說，目前將調查事情前後原委，梳理要改進的事項，針對事件來檢討，強調所有過程中，有需要負責的單位，衛生局一定會究責到底。他也提及，縣府跟廠商的合約裡面有罰則，該公司有答應引進第3台飛機，預計明年1月份進駐。

唐麗輝也詢問縣長陳福海，目前看來後送飛機是「寡佔」市場，縣府應該會受制於公司，就算有罰則也是高高舉起輕輕放下；她詢問縣長，有沒辦法請空總來支援，認為以招標出去的金額來說，請空總進駐應該也是可以努力的方向。

陳福海回應，在他時任立委期間，空總要採購黑鷹直升機，當時他在立院有提出但書，要他們進駐金門，當時空總有要求每年要有一筆上億的緊急後送預算，後來來招標的飛特立是噴射機，速度比空總黑鷹快，此事就不了了之，目前已經有一筆專責後送費用，空總進駐金門有難度，且是立委的權責，據了解，安捷是螺旋槳，後送的時間差沒差多少；他說，目前有要求安捷每天早上飛機要檢測跟啟動。

除了後送機制外，唐麗輝也質詢不少民眾反映，後送到台灣醫院去，沒有快捷服務，還要在急診室等待，無法馬上有床位，有無解決方式。