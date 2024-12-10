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金門「平均壽命」沒資料 衛生局長：持續向中央反映

中央社／ 金門10日電

內政部各縣市平均壽命統計中沒有金門資料，金門縣衛生局長蔡建鑫表示，持續向衛福部反映，並將以目前金門衛生局、醫院現有資源，針對癌症等疾病進行數據統計與政策規劃。

金門縣議會第8屆第4次定期會，今天進行縣政總質詢，無黨籍議員吳佩雯針對內政部資料無法查詢到金門平均壽命提出質詢。

吳佩雯表示，內政部公開資料查不到金門縣平均壽命，資料備註表示，是因受人口遷移影響平均壽命結果失真，所以沒有單獨編算，但金門人口並不多，調查應不困難，「這說法坦白講我無法接受」；她表示，也要求衛生局確實查核金門常住人口平均壽命、疾病原因、多數人罹患何種癌症等資料，才能擬定長期政策發展。

衛生局長蔡建鑫答詢表示，已多次向衛福部反映，這樣作法對金門並不公平，若中央針對平均壽命統計部分仍無法幫忙，將會嚴正提出抗議。

蔡建鑫說，目前能先進行措施，是與金門各醫療院所合作進行預防工作，以癌症為例，金門在民國111年因癌症死亡人數有248名，112年則有284名，最主要是肺癌、肝癌、大腸癌、乳癌等為大宗。

蔡建鑫表示，金門醫院近期有一名腫瘤科醫師回來，會再綜合衛生局、金門醫院既有資源，針對癌症相關數據進行統計研究，擬定更明確策略。

癌症 衛生局 金門

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