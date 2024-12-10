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立委爆爭活動站位 陳其邁︰把人民放最重要位置

中央社／ 高雄10日電

高雄市茂林區布魯布沙吊橋日前舉行啟用典禮，有報導指有立委不滿未被安排靠近高雄市長陳其邁身旁；陳其邁今天澄清強調是謠言，並指「沒有什麼C位，C位就是把人民放在最重要的位置」。

民進黨高雄市長初選競爭激烈，日前茂林區布魯布沙吊橋啟用，有報導指出，一名民進黨立委不滿未被安排站在陳其邁身旁而先行離席。陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，那是謠言，是因為立委要趕行程，所以提前先走。

陳其邁說，其實選舉還有2年多的時間，民眾比較關心的是政見及對高雄未來發展的願景，尤其一些重大事件，民眾會比較期待潛在候選人有什麼看法；更重要的是過去從政的表現，如在國會對各法案表決態度及預算審查、財劃法等。

陳其邁說，民眾關心的是對高雄未來的發展，「所以我想也沒有什麼C位，C位就是把人民放在C位，就是最重要的位置」。他並表示，有意參加初選者風度都很好，互相謙讓較多。市府也歡迎所有議員或立委來關心地方建設。

陳其邁 高雄市

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