金門秘境地景音樂會挑戰小柱堡 參與者攀山巔聆賞音樂

金門地景音樂節在周日辦了一場深具挑戰性與魅力的活動「秘境地景音樂會」，融合金門壯麗地形與悠揚音樂，吸引不少愛好音樂與挑戰的民眾參與，共同探索自然與心靈的旅程中，參與者穿越金門秘境，在專業長笛演奏的伴隨下，感受音樂與自然的完美結合，不少人都說活動超精彩的，下次還要來參加。

這項活動在清晨6點30分於屏東文康中心出發，路線全長約3.5公里，涵蓋羊角石山谷、觀日步道及小柱堡，參與者不僅需攀爬岩石，還須克服體力挑戰，沿途卻被壯麗的地景與長笛悠揚的旋律所療癒。第一站羊角石山谷以峭壁與奇特地貌聞名，長笛聲在山谷間回蕩，與大自然交織成一場聽覺盛宴。隨後的觀日步道迎來金門壯麗日出，光影與音樂交融如夢似幻。而小柱堡的廣闊田野與隱秘小道，則讓參與者在音樂的陪伴下，徹底放鬆身心，感受大自然的無限魅力。

金門縣文化局科長周祥敏表示，此次活動中，兩位挑戰者的故事尤為感人，一位75歲的金門耆老多年夢想攀登羊角石，此次在眾人鼓勵下突破體能極限，成功登頂，他登頂後的笑容象徵著勇氣與毅力，成為現場最溫暖的一幕。另一位是金門樂團的團長，身患帕金森氏症多年，依然熱愛音樂並堅持完成整段路程，在山頂，長笛的音符與自然共鳴，象徵他對音樂與生命的執著，令全場動容。

周祥敏也說，由於活動路線涉及攀爬岩石與體能挑戰，難度被評為4/5，參與者需穿著防滑鞋與合適的戶外裝備，但這些挑戰並未減少大家的熱情，反而增添了活動的趣味與成就感。參與者都表示，這次活動不僅讓他們突破了自我，更讓他們有機會深入金門的自然秘境，感受音樂與環境交織帶來的獨特魅力。

活動還融入了金門話元素，當地引導員用地道方言與參與者互動，展現金門特有的語言與文化魅力，音樂與語言的交織，讓參與者對金門的自然景觀和人文精神有了更深的體會，使得這場音樂會更加充滿地方特色，成為一場全方位的文化盛宴。