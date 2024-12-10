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金門戒嚴政治案件特展 盼說出在地敘事

中央社／ 金門10日電

「霧中歲月」團隊金門戒嚴時期政治案件為基礎，邀在地藝術創作者共同策展；策展團隊表示，盼透過展覽讓更多人了解地方發生案件，並能接觸當事者，協助申請相關賠償與療癒資源。

「霧中歲月」團隊成員林傳凱長年從事政治檔案研究，近年也與許玲瑄等金門在地青年共同進行政治案件資料蒐集、當事人訪談等，今年將部分研究成果，與金門在地藝術創作者共同策劃「霧中歲月—白色年代的金門往事」特展。

林傳凱今天接受中央社記者採訪表示，金門政治案件有自己的特殊性，如最終被判決死刑的比例約有19.92%，是台灣政治案件死刑比例的4倍；他也說，「金門政治案件的那條界線比台灣更模糊」，政府會宣傳僑民、對岸都投奔金門，但其實並不真正信任他們，因此衍生許多政治案件。

林傳凱說，金門常見由上而下、壯闊陽剛的歷史敘事，這個展覽邀請金門在地藝術創作者，在理解這段戒嚴時期歷史後，用不同形式創作表達自己感受，他也說，「我比較像信鴿，只是把跟檔案相關資訊帶到」，期盼未來更多金門人能用自己的方式述說這段歷史。

團隊成員許玲瑄也說，不少金門老一輩人都知道過去有政治案件，她曾在進行其他主題研究訪談時，受訪者都會主動提及一小段以前對政治案件的見聞，她表示，「地方的態度沒有那麼戲劇化，這就是他們生活的一部分，只是我們需要去瞭解他們述說的語彙」。

許玲瑄表示，搭配此次特展呈現更多解密的政治案件檔案，也將舉辦系列講座、走讀及藝術體驗活動，希望更多有這些經歷金門人觀展，說出只有自己能定義的在地敘事。

「霧中歲月—白色年代的金門往事」特展將在金門蓊蓊書店與橫青商行展至明年2月9日，觀展時間以商家營業時間為主；策展團隊表示，如有家人或自身曾經過相關遭遇，目前公部門開始提供新一波補償、解密檔案、及身心療癒支持資源，霧中歲月團隊願意義務協助申請，希望能讓過往歲月缺憾畫下真正的句點，如有需求，可透過電子郵件（kinmenpeace@gmail.com）與團隊聯繫。

團隊 檔案 金門

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