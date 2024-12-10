高市議會綠營總召19日改選 菊系挑戰湧言浮現煙硝味

高雄市議會民進黨團19日將舉辦總召改選，現任總召江瑞鴻尋求連任，信心滿滿，有把握繼續扮好協調角色。議員湯詠瑜也喊出「團結」口號登記參選，來勢洶洶。

高市議會民進黨議員有正國會、湧言會及新潮流菊系三大派系，湧言與菊系勢均力敵。黨團總召一年改選一次，議員鄭光峰卸任後，江瑞鴻在2022年接棒當總召，2023年尋求連任，曾遭遇菊系嫡傳子弟兵邱俊憲挑戰，競爭過程激烈，最後仍由江瑞鴻連任成功。

民進黨團辦公室指出，下屆總召改選在12月9日至11日開放登記，12月19日上午進行投票，共有第五選區（大社區、仁武區、鳥松區、大樹區）議員江瑞鴻，以及第八選區（前金區、 新興區、苓雅區）議員湯詠瑜兩人登記參選。

湯詠瑜與新潮流友好，曾代表新系參選中執委。她表示，若順利當選，將強化民進黨在議會內的政策推動力，以開放、透明和務實的態度，帶領黨團團結一致，積極表達及回應市民的需求與期待，也促進高雄市議會各黨團間運作的互信與和諧。

民進黨高市黨部主委黃文益隸屬湧言會，江瑞鴻也是湧言會要角之一。江表示，過去兩年擔任總召工作，熟悉議事運作與協調，此次在大家推薦下爭取連任，希望維繫議事協調順利、繼續為民進黨打拚。