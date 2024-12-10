影／澎湖垃圾場陷火海「癱瘓清運作業」 陳光復請中央跨海支援

澎湖縣湖西鄉的「紅羅垃圾衛生掩埋場」昨日早上發生大火，因風勢助長導致延燒超過20小時，雖全面灌救，仍有大面積悶燒，且多輛垃圾車遭燒毀，影響垃圾清運；馬公市及湖西鄉昨晚已暫停清運垃圾，今日馬公北辰市場與縣內各機關學校日間垃圾及回收作業也全面暫停，縣長陳光復請求中央，調度垃圾車跨海支援。

受紅羅垃圾衛生掩埋場大火影響，馬公市公所公告馬公北辰市場與縣內各機關學校日間垃圾及回收作業，全面暫停清運，至於日間廚餘回收與大型廢棄物清運則維持正常運作。目前除了由其他公所支援垃圾車外，縣長陳光復昨日前往火警現場時，緊急向主央環保署求援，調撥本島縣市垃圾車支援。

消防局說明，火災當下出動24車53人搶救，但南北向有2處火勢，加上東北季風、現場擺放大量廢棄物助燃，目前採取周界防護方式部署水線，防止火勢蔓延，後續採20人4小時換班漏夜灌救，今早7時仍有大面積悶燒未撲滅，初估有4台垃圾車、1台資源回收車，3台山貓及1台怪手被燒毀。

對於災後垃圾轉運作業，縣府回應僅地磅周邊機電設備受損，未損及主設備，待火場清理後可立即恢復轉運作業，另「機械分選資源化處理」採購案已上網公告，預定12月底開標，屆時可去化垃圾量8千噸，減少垃圾暫置量、降低火災風險，縣長陳光復請求中央，協調調度垃圾車跨海支援，於紅羅掩埋場可收運垃圾時協助清運。

湖西鄉公所表示，今年汰舊換新的2輛資收車，縣府已要求廠商儘速交付，並向中央爭取經費添購車輛機具，以解鄉內垃圾收運問題。為避免火災影響空氣品質，環保局昨日分別在成功村、西溪村、太武村、大城北村、興仁里、鳥嵌里及鎖港里等執行空氣污染直讀檢測，包括PM2.5、TSP及TVOC結果皆符合標準值。