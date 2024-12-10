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朦朧潮濕的一天20日起屏東展出 線上預約開跑

中央社／ 台北10日電

日本藝術家奈良美智在台10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，20日起將於屏東美術館登場，展覽採線上預約，今天中午12時開放登記。

歷經高雄、澎湖展出後，這是巡展計畫第3站，展覽名稱訂為「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」，並由文化總會、奈良美智基金會、屏東縣政府共同主辦。

文總秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，奈良美智為台灣創作的繪畫「朦朧潮濕的一天」2021年首度曝光後，在當時造成熱烈迴響，奈良美智也表示希望將畫留在台灣，再續與台灣的緣分，因而展開「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫。

李厚慶指出，這不只代表奈良美智對台灣的喜愛，更傳遞出台灣與日本從官方到民間深厚的友誼，及對彼此的信任。「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫至今年已邁入第2年。

「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」展覽主視覺由屏東在地的吉林垣有限公司操刀，透過主視覺上的車廂窗景變化，呈現出跟著「朦朧潮濕的一天」一起旅行的意象，並以山、海、星空等自然景色，象徵墾丁的沙灘、大武山壯麗景色，以及屏東的璀璨星空。

文總表示，「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」將延續澎湖站展品，包含巨型繪畫作品「朦朧潮濕的一天」、陶器作品、素描及攝影作品等。此次不同的是，吉林垣有限公司特別在美術館白盒子空間裡，營造出「家」的氛圍，有著奈良美智與展品一起「回家」的概念。

「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」展覽將從20日起於屏東美術館展出至2025年5月25日，採線上預約制（https://tinybot.cc/narayoshitomo2025），展覽時間自上午9時到下午5時30分，更多相關資訊可參考奈良美智特展、文化總會及屏東縣政府文化處粉絲專頁。

奈良美智 屏東縣政府 美術館

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