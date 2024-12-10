高雄28萬戶住家明天「停水13小時」 三民、左營影響大

高雄市三民區澄清路、澄和路交叉路口因特殊接頭的自來水管破管搶修，明天11日預計將有28萬戶需停水13小時，其中以三民區44個里、左營區25個里停水數量最多，另外用水遭降壓的戶數也高達30萬戶；水公司提醒民眾在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源。

自來水公司第七區管理處表示，三民區澄清路與澄和路交叉路口的2000mmSP 特殊接頭自來水管搶修破管，施工時須請潛水伕進行水中電焊修補作業，考量大型管線送水時管中壓力較大，影響施工人員工作安全，因此必須暫停淨水場加壓送水作業，預計停水時間為11日0時至13時，影響供水時間總計13小時。

此次停水戶數達285186戶，包括高雄市三民、鳥松、鳳山、左營、前鎮、楠梓、苓雅、仁武區接受影響，又以三民區44個里、左營區25個里停水，影響最劇；另外也有30萬2646戶用水遭降壓，包括三民區42個里、鳳山、左營、鹽埕、新興、鼓山、前金區。

水公司表示，本次除停水及壓降區域外，其餘地區仍保持正常供水，恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。工程期間，工地周邊執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源。

水公司提醒，建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。