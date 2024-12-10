澎湖紅羅掩埋場燒逾20小時 火勢趨緩仍大面積悶燒

澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場大火，延燒已逾20小時，澎湖消防局召回所有人員，全力灌救，目前火勢趨緩，但仍大面積悶燒，採取周界防護射水，防止擴大延燒。

湖西鄉紅羅垃圾衛生掩埋場昨天發生火警，在風勢助長下燒不停，澎湖縣消防局出動馬公、湖西、白沙、澎南、西嶼等5個消防分隊、並召回休假消防隊員，區分20人1組，每4小時輪班一次，但2部協助挖掘作業的怪手相繼故障，現階段採取周界防護射水，防堵火勢擴大。

包括澎湖航空站、高雄港務消防隊馬公港、龍門港分隊、陸軍一支部與林務所等單位消防車，也前往支援救火。

受到紅羅垃圾衛生掩埋場大火影響，馬公市公所也再度公告馬公北辰市場與縣內各機關學校日間垃圾及回收作業，全面暫停清運，至於日間廚餘回收與大型廢棄物清運則維持正常運作。