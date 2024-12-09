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澎湖垃圾掩埋場燒逾12小時未滅 全島休假隊員被召回搶救

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖垃圾掩埋場火勢仍在燃燒中，圖為晚間救災畫面。記者張議晨／翻攝
澎湖垃圾掩埋場火勢仍在燃燒中，圖為晚間救災畫面。記者張議晨／翻攝

澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場今早10時52分許發生火警，因東北季風助燃，火勢延燒12小時仍未撲滅，澎湖縣消防局今晚召回馬公本島5分隊休假人力，採輪班漏夜灌救，力求火勢不再擴大。

澎湖縣消防局今早10時52分受理民眾報案，派遣消防局第二大隊、第一大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公等分隊及馬公港分隊、龍門港分隊、陸軍一支部、林務管理所、航空站消防班前往現場灌救。

消防車組抵達後，現場有南、北2處火勢，由於風勢強勁，使得廢棄物火勢快速延燒，燒毀部分車輛，從今早竄火到深夜，仍未獲得撲滅，晚間馬公市、湖西鄉也不收垃圾，影響甚巨。

澎湖縣消防局說，為了灌救火勢，本島5個分隊全部停休召回服勤，採每4小時換班一次，每班20人投入搶救中。

澎湖縣政府指出，近日風向為東北風，火災煙霧將會往下風處飄散，預估可能空氣品質影響範圍為紅羅、西溪、成功、城北、烏崁、興仁等地區，評估煙霧狀況仍會持續一段時間，呼籲附近民眾儘量減少外出，適當緊閉門窗，車輛行駛注意安全。

廢棄物 澎湖縣 馬公

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