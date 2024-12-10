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小港醫挨罰 副院長諷官險被拔除

聯合報／ 記者郭韋綺徐白櫻／高雄報導

高雄醫學大學營運的高雄市立大同醫院爆經營權紛爭，所經營的市立小港醫院也遭衛生局開罰，小港醫院副院長馮明珠在衛生局官員臉書留言「醫療專業不該被踐踏」，衛生局竟1天內連發2公文，要求解職馮，後又撤函，引爆爭議。

衛生局、小港醫院昨口徑一致聲稱是誤會，經溝通化解已經落幕。

高雄市衛生局10月11日以小港醫院加護病房、燒傷病床及產台未依合約完成等多項缺失，開款5萬元，馮明珠不平，同月17日在醫管科長臉書貼文「現在的我們除了低落，更受到來自您無止盡的要求」，並說「您是官，我們努力為市民提供良好的醫療，卻遭踐踏…」，甚至加碼爆料，「您請託的掛號、病房，從未怠慢，現在，開罰到誇張，原來法律是『官』說了算」。

衛生局當天去函經營小港醫院的高醫大董事會，以馮違反「醫德」，要求7天內解職；經醫護陳情，議員林智鴻調處，衛生局當天深夜11時多再去函撤回前函。

衛生局昨說，本案已結案，誤會也澄清，請託掛號或病房，市立醫院協助陳情民，合規合情。小港醫院副院長李永進說，已釐清誤會，馮明珠則不再對外回應。

民進黨議員林智鴻指出，馮的貼文非指涉醫療行為，沒涉及公然侮辱，屬言論自由範疇，衛生局要求解職恐有打壓言論疑慮，因此當時要求重新審酌撤回公文。

國民黨議員陳麗娜說，大同、民生、小港等醫院接連出狀況，顯見衛生局管理出現問題，她提議議會應成立市立醫院調查小組，卻遭綠營議員否決；當外界疑惑愈來愈多，醫院內部出現吹哨者，衛生局不該拒絕說明。

衛生局 議員

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