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陳其邁：考核依規辦理 健全申訴管道

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

勞動部霸凌案延燒，有網友倡議公部門仿效民間企業，採不記名上下互評、同仁互評，透過制度約制「爛長官」，一名警員說，每年75%甲等均優先保障警官，相當不公平。高雄市長陳其邁說，全國對人事考核都有一定的規定，高雄會按照規定辦理。

高雄市長陳其邁表示，全國對於人事考核都有一定的規定，市府會按照全國人事法規辦理；市政服務上，市民最在意的是能否即時解決民眾問題，市府會健全職場申訴管道，讓基層同仁在工作上獲得合法保障。

勞動部勞發署北分署吳姓資訊分析師疑受到勞發署長謝宜容霸凌，上月4日輕生，賴清德總統、行政院長卓榮泰為此數度道歉，勞動部長何佩珊下台，謝宜容記2大過免職，不意近日外交部歐洲司、國立海洋科技博物館、國發會等機關又傳多起霸凌案。

有網友在臉書「靠北警察」倡議，部屬擁有對長官的考核權利，才能制約爛長官，減少霸凌。有人建議仿效民營醫院，讓單位同仁、主管採不記名方式上下互評。更有人指公務機關更需「下評上」制度，並改正輪流拿乙等的陋習。一名警員說，每年考評，75%甲等名額均優先保障巡官以上警官，相當不公。高市府一名中階公務員說，目前局處打考績，當官的與基層採分開評核，若開放上下互評，應能有效減少主管霸凌部屬事件。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

勞動部 霸凌

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