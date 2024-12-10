率先建立主權AI 高雄打造智慧城

高雄市政府與輝達（Nvidia）合作，結合鴻海、和碩及國營企業發表「智慧高雄燈塔計畫」，打造城市級生成式AI平台，倡議透過台灣自己的語言、文化，確保自主性，讓解決方案減少偏差。高雄市政府說，高雄是全台第一個建立主權AI的城市，接下來要與22縣市合作，成為全球智慧城市發展典範。

陳其邁表示，智慧高雄燈塔計畫是全新且重要的倡議，主要希望建立屬於高雄自己的主權AI系統。現在大型的語言模型或多模態模型，訓練資料都是全世界的資料，大部分是英文，但台灣有自己的語言、文化，應建立屬於自己的AI，才可確保自主性；很多AI的解決方案在製作時都需要本地資料的訓練，才能減少偏差。

副市長羅達生進一步解釋，輝達執行長黃仁勳提過，AI發展第一波為科技業，第二波為政府，高雄率先推動主權式AI，32局處建構自己的資料及多元模式，如大型活動規畫、交通疏運分析、災害防治及產業安全監控等領域，將由平台提供量身訂製的應變措施及建議，提升治理效率與城市韌性。

出席的科技業代表也宣布利多，鴻海超級算力中心預計2026年第4季啟用，和碩計畫成立第二研發中心、建立500人研發團隊，晉泰科技預計在高軟鴻海大樓及CBD經貿中心設立研發基地。

另外，友達光電也計畫在高雄建立研發團隊，未來需要2、300位人才加入大數據團隊。