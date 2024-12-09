台灣無人機實力揚名國際 2024奧賽特無人機競賽奪8金

2024奧賽特AI機器人與無人機國際競賽，以高雄為主體的台灣代表隊歷經區域賽與決賽跨海參賽，以優異表現脫穎而出，打敗美國、中國等6國，勇奪8面金牌，讓各國看見台灣在無人機扎根實力。

奧賽特無人機國際競賽本月7、8日在馬來西亞舉行，有台灣、美國、中國與馬來西亞、新加坡6國，總計120個隊伍參賽，均是歷經區賽初賽後參與此次國際決賽。

台灣代表隊以高雄學校與個人為主要參賽隊伍，包括民族國小、林園高中國中部、道明高中與實踐大學高雄學區，分別拿下「無人機足球」國中組及社會組冠軍；成績揭曉，「無人機穿環障礙賽」國小組、高中組、社會組冠軍，「無人機釣魚任務賽」國小組、高中組、社會組冠軍，合計無人機各項賽事中，一共勇奪8項冠軍。

民族國小李漢光、林園高中葉建志2名老師帶隊出賽，無人機操控性難度高，現場經歷多場廝殺，面對對手凌厲的攻勢，每場突如其來的斷槳、機身受損與電力補充等難題，更是考驗著選手臨場反應，最後奪得8冠，顯見平時訓練扎實。

李漢光說，無人機足球是近年來新興的無人機競技運動，目前在美國，韓國，日本，台灣與中國等國都有不少賽事舉辦，甚至未來也被期待可以納入亞奧運的比賽項目之一。