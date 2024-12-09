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機車改裝排氣管認證制度明年上路 屏縣環保局：不合格者最高開罰5400元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府環保局協助改裝排氣管認證檢測。圖／屏縣府環保局提供
屏東縣政府環保局協助改裝排氣管認證檢測。圖／屏縣府環保局提供

為有效控制噪音車輛，環境部與交通部從源頭管制推動機車改裝排氣管認證制度，今2024年為緩衝期，2025年起正式上路，屏東縣府環保局提醒，屆時未認證通過且經檢測不合格者，最高開罰5400元。

屏東縣府環保局提醒車主，改裝排氣管年底前要完成申請登錄檢測，合格後資料將傳輸至交通部公路監理機關協助變更登記，民眾無需再自行前往變更，1輛車有2次檢驗機會，請把握最後申請時間。

屏東縣政府環保局協助認證排氣管免費預約檢測辦理19場次，逾1300輛機車排氣管完成認證，後續加再開25場次，以滿足縣民需求。從明年2025年起，使用非原廠或未認證排氣管者，將依違反道路交通管理處罰條例處900元至1800元罰鍰，若噪音檢測不合格者，依噪音管制法可再處罰1800至3600元，並通知限期改善。

環保局提醒，113年免費檢測服務即將截止，改裝排氣管車主們，請把握最後時間。2025年1月1日起，民眾若安裝非原廠（改裝）排氣管者，須選擇環境部合格認證排氣管，或自行付費委託環境部許可噪音實驗室檢測認證；已獲認證的車輛，切勿隨意更換排氣管，若未經認證仍繼續行駛，經環保局攔查後，違者仍可依噪音管制法最高處3萬元罰鍰。

屏東縣政府環保局協助改裝排氣管認證檢測。圖／屏縣府環保局提供
屏東縣政府環保局協助改裝排氣管認證檢測。圖／屏縣府環保局提供

噪音 屏東縣政府 環保局

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