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金門擬花6億蓋國際羽球館 議員送3顆羽球：預算使用應更審慎

中央社／ 金門9日電
金門縣議員董森堡（前）。圖／中央社
金門縣議員董森堡（前）。圖／中央社

金門縣教育處編列6億預算興建國際羽球館，金門縣議員董森堡今天在議會贈送縣長陳福海3顆羽球並表示，教育處應先活化既有閒置球場，如爭取到中央預算蓋球場，也應對後續規劃更謹慎。

金門縣議會第8屆第4次定期會，今天進行縣政總質詢，無黨籍議員董森堡針對教育處在「國際羽球館及桌球館興建工程」編列新台幣6億預算進行質詢，並贈送陳福海3顆羽球，要求縣府審慎看待預算使用。

陳福海表示，之前總統賴清德來金門時曾答應補助金門建置羽球場，教育處規劃6億預算也希望向體育署爭取；目前規劃在運動人口多的金城鎮，挑選金城國中體育館改建，重點是從小扎根，友善運動環境，未來才能處理國際級賽事。

董森堡表示，教育處在編列預算前，應先全面調查金門閒置羽球及桌球場館空間，並統計羽球、桌球運動人口，參考台北市做法，將閒置學校場館外包給廠商經營，「與其用這筆錢去蓋球場，現在就可以先進行閒置球場活化。」

董森堡說，即使真的要蓋國際級羽球館，這筆預算也由中央補助，縣府也應審慎使用預算，思考在蓋好後如何活化使用，包括場館維護經營、後續舉辦國際級比賽也都需要很多經費，才能真正提供合適運動環境。

董森堡會後接受中央社記者採訪表示，自己是議會弱勢，對預算很難起到關鍵性影響，這次才以送羽球這種比較詼諧方式，要求縣府審慎使用預算。

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