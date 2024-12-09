高市衛生局不只陷拔官爭議 2高醫體系醫師社群言論「質疑公信力」也挨告

高市衛生局近來不僅陷入拔官爭議，有2名高醫體系醫師在網路社群媒體上，提出市立大同醫院招標評選的看法，遭衛生局提告侵害名譽請求民事賠償。衛生局對此表示，全案已進入司法程序、尊重司法審議及判決。

市立小港醫院副院長馮明珠在網路貼文留言「醫療專業不該被踐踏」等語，衛生局疑不滿馮的言論，行文給經營小港醫的高醫大董事會，以馮不適任為由，要求「文到7天內解除職務」，隨後又去函撤回前函，遭外界批評有濫發公文之嫌。

無獨有偶，隸屬於高醫體系醫療院所的蕭姓、馮姓醫師，同樣今年10月在網路評論大同醫院經營權評選過程，質疑衛生局公信力，亦遭衛生局提告求償。

據了解，蕭姓醫師透過LINE社群媒體發表「高醫就已經註定出局」，衛生局因此認定，蕭汙衊衛生局在重大政策執行預留偏頗立場，質疑辦理相關公共衛生整體政策合法性，損害衛生局公信力，侵害名譽權。

蕭也說到「衛生局及市政府裡的政客們，正在盤算怎麼裂解高醫」，衛生局以此認定，蕭明顯指責市府機關在醫療資源配置和管理上存有陰謀，試圖拆分高醫體制，更暗示衛生局未能公正旅行其應有職責，攻擊市府施政正當性。

另名馮姓醫師則是到高雄市議員陳麗娜臉書留言，提出對於大同醫院招標評選的看法，說到「7位委員中，3位是衛生局公職人員，另4位是各方面專家，但這4位中唯一的公衛專家沒出席，這種評審和會議結果真的有公信力？」

衛生局據此認定該醫師公開在臉書散佈質疑評審會的專業性及公正性，致市民對衛生局名譽及信譽產生負面影響，並損害衛生局在醫院管理決策的形象，向馮姓醫師提起民事告訴。

陳麗娜不解表示，衛生局應說明醫師說的哪句話損害名譽，一般社會大眾對於政府做出批評，有則改之、無則虛心接受，動不動興訟、提告，是最糟糕的示範。