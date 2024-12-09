屏東文化觀光新亮點 「牡丹社事件館」14日盛大開幕

因應牡丹社事件150週年，屏東縣政府打造文化觀光新亮點，攜手牡丹鄉公所於牡丹遊客中心內設置「牡丹社事件館」，作為旅人認識牡丹歷史起點，12月14日盛大開幕。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，牡丹社事件館內常設展覽分為「走進歷史」、「島嶼南方」、「事件歷程」和「對話反省」4個篇章，首先帶領觀者走入時光之旅光影通道，回顧恆春半島人文地景演變，進入2樓展區以「牡丹社事件的始末──故事發生的過程與未來的影響」為主軸，來到故事發生地當時，回顧歷史事件過程以及歷史影響，包括1871年「琉球漂民事件」、後續1874年日本出兵以及牡丹社事件大事紀略等牡丹社事件歷史脈絡介紹。

文化處表示，牡丹鄉公所配合縣府辦理150週年紀念系列活動，邀集在地部落族人辦理牡丹社事件部落劇團培訓展演。今年5月石門古戰場（排灣語macacukes）史蹟揭碑儀式時，牡丹部落初試啼聲登台演出劇碼「我是南方人」令人驚艷；14日牡丹社事件館開展當天族人將再演出。

文化處說明，石門村安藤部落及高士村高士部落將呈現共創音樂舞台劇「macacukes之聲——再現1871」，由素人在地劇團結合戲劇、族語與傳統古謠等元素，演繹在地原住民息息相關生活日常及歷史事件觀點。另也邀請蒂摩爾古薪舞集演出舞作「bulabulay mun？」，並邀集牡丹部落古謠隊及高士古謠隊，於展場內部進行小型沉浸式傳統古謠演出。

牡丹鄉公所指出，牡丹社事件館目前已完成第1期工程，整體建築共有3個樓層，未來將按照工期規劃陸續開放。14日開展當日將首先開放2樓B區展區，透過展覽揭開恆春半島久違塵封歷史，讓觀眾理解此地曾有的輝煌。

依縣府資料，1871年恆春半島發生宮古島納貢船海難「琉球漂民事件」，54名琉球人不幸失去生命，後來成為1874年日本出兵台灣重要導火線，引發一連串歷史事件，稱為「牡丹社事件」，在日本則稱為「台灣事件」。