快訊

詐團冒名百萬網紅行騙 內湖母女受害成雙屍…柴鼠兄弟發聲了

長照居服員每天陪…病妻堅持要丈夫顧 退休建築師崩潰「抱起丟下14樓」

韓前防長金龍顯遭緊急逮捕原因曝 「1動作」疑涉企圖滅證

屏東文化觀光新亮點 「牡丹社事件館」14日盛大開幕

中央社／ 屏東縣9日電

因應牡丹社事件150週年，屏東縣政府打造文化觀光新亮點，攜手牡丹鄉公所於牡丹遊客中心內設置「牡丹社事件館」，作為旅人認識牡丹歷史起點，12月14日盛大開幕。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，牡丹社事件館內常設展覽分為「走進歷史」、「島嶼南方」、「事件歷程」和「對話反省」4個篇章，首先帶領觀者走入時光之旅光影通道，回顧恆春半島人文地景演變，進入2樓展區以「牡丹社事件的始末──故事發生的過程與未來的影響」為主軸，來到故事發生地當時，回顧歷史事件過程以及歷史影響，包括1871年「琉球漂民事件」、後續1874年日本出兵以及牡丹社事件大事紀略等牡丹社事件歷史脈絡介紹。

文化處表示，牡丹鄉公所配合縣府辦理150週年紀念系列活動，邀集在地部落族人辦理牡丹社事件部落劇團培訓展演。今年5月石門古戰場（排灣語macacukes）史蹟揭碑儀式時，牡丹部落初試啼聲登台演出劇碼「我是南方人」令人驚艷；14日牡丹社事件館開展當天族人將再演出。

文化處說明，石門村安藤部落及高士村高士部落將呈現共創音樂舞台劇「macacukes之聲——再現1871」，由素人在地劇團結合戲劇、族語與傳統古謠等元素，演繹在地原住民息息相關生活日常及歷史事件觀點。另也邀請蒂摩爾古薪舞集演出舞作「bulabulay mun？」，並邀集牡丹部落古謠隊及高士古謠隊，於展場內部進行小型沉浸式傳統古謠演出。

牡丹鄉公所指出，牡丹社事件館目前已完成第1期工程，整體建築共有3個樓層，未來將按照工期規劃陸續開放。14日開展當日將首先開放2樓B區展區，透過展覽揭開恆春半島久違塵封歷史，讓觀眾理解此地曾有的輝煌。

依縣府資料，1871年恆春半島發生宮古島納貢船海難「琉球漂民事件」，54名琉球人不幸失去生命，後來成為1874年日本出兵台灣重要導火線，引發一連串歷史事件，稱為「牡丹社事件」，在日本則稱為「台灣事件」。

屏東縣政府 琉球

延伸閱讀

影／屏東輕航機剛起飛突熄火2人骨折受傷 搶救畫面曝光

屏東輕航機不明原因迫降機上2人獲救 下半年已發生兩起

屏東輕航機不明原因迫降 機上兩人受困意識清醒

屏東新住民逾2萬人 新台味市集慶國際移民節

相關新聞

高市衛生局陷拔官爭議…副院長遭公文點名解職 小港醫院回應了

高雄市立小港醫院副院長馮明珠在衛生局官員臉書留言抒發「醫療專業不該被踐踏」等語，未料衛生局1天內連發2封公文，以馮「不適...

高市衛生局不只陷拔官爭議 2高醫體系醫師社群言論「質疑公信力」也挨告

高市衛生局近來不僅陷入拔官爭議，有2名高醫體系醫師在網路社群媒體上，提出市立大同醫院招標評選的看法，遭衛生局提告侵害名譽...

鴻海電芯再2個月開始量產 和碩將在高雄成立500人研發團隊

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳帶動AI旋風，高雄市府著手打造城市級生成式AI平台，鴻海、和碩、友達光電等企業今在高雄宣...

美麗島雜誌社原址懸掛首面真人看板 邱議瑩：致敬人權前輩

12月10日是世界人權日，也是美麗島事件紀念日，民進黨高市立委邱議瑩今天於美麗島雜誌社原址懸掛首面真人看板，向爭取自由民...

親友團小琉球旅遊突噁心腹瀉 傳疑食物中毒7人就醫

屏東縣衛生局8日接獲琉球鄉衛生所通報疑似食物中毒案，高雄來的旅客親友團20人到鄉內某海產店用餐，後續出現噁心、嘔吐、腹瀉...

高雄林園中汕段不利耕作地 經濟部次長：納產業園區方向評估

高雄市林園區中汕段約11公頃土地，因早期開發未能納入林園產業園區，長期受工業區影響無法進行農作，當地民眾苦不堪言。經濟部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。