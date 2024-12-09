鴻海電芯再2個月開始量產 和碩將在高雄成立500人研發團隊
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳帶動AI旋風，高雄市府著手打造城市級生成式AI平台，鴻海、和碩、友達光電等企業今在高雄宣布利多，鴻海超級算力中心預計2026年第四季啟用，和碩計畫成立第二研發中心、建立500人研發團隊，晉泰科技也要在高雄設兩個研發基地。
高市府今天邀集國內外AI與高階軟體應用相關業者、國公營企業、指標法人、學術機構與民意代表舉辦「台灣生成式主權AI倡議」啟動儀式，啟動儀式之前，指標性企業上台發言分享高雄投資方案與布局。
鴻海發言人巫進毅表示，鴻海在高雄布局以軟體為主、硬體為輔，高軟是重要研發基地，去年12月已成立軟體研發中心，鴻海與輝達合作的超級算力中心預計2026年第四季啟用、設備超過2億元。
電動車產業部分，巫進毅說，再過2個月，鴻海和發園區所製造的電芯將開始量產，另外橋科鴻華先進明年完工，MODEL T電動巴士初期產能是年產500輛，目標擴產至1千輛，這個廠也是運用輝達系統，鴻海是AI提供者也是使用者，以大帶小打造生成式AI智慧城市應用生態系。
和碩聯合科技第六事業群總經理馮震宇透露，和碩亞灣研訓院啟動高雄數位轉型新紀元，進行產官學的研究開發，未來從中南部延伸至東南亞、南亞等地市場，還會成立台灣第二研發中心，未來3至5年，建立500人研發團隊，以軟體通訊AI為基礎，從製造業開始，幫助所有企業數位轉型。
友達光電數位長謝忠賢說，北部陰天，來到高雄卻天氣很好、風光明媚，高雄非常適合智慧產業，高雄建立研發團隊，未來會需要2、300位人才加入大數據團隊。
晉泰科技總經理張智傑則先分享晉泰是創立30年的公司、去年全球營收54億元。張表示，晉泰協助解決OI 數位轉型至AIOT的困難與挑戰，計畫在高軟鴻海大樓及CBD經貿中心設立研發基地，在亞灣設人才培育中心，創造更多就業機會。
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